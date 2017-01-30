В Сумах отмечают день Героев Небесной Сотни (фоторепортаж)

20 февраля, в день Героев Небесной Сотни, сумчане собрались на Аллее Славы центрального кладбища, где похоронен Герой Небесной Сотни Алексей Братушка и воины отдавшие свои жизни в войне на востоке Украины.
Почтить память пришли губернатор Николай Клочко, мэр города Александр Лысенко и заместитель председателя областного совета Татьяна Головко.
Собравшиеся провели панихиду о богибших героях и возложили цветы к могилам павших воинов АТО.
После этого участники акции перешли в сквер Героев Небесной Сотни (бывший сквер Федько), где прошел митинг-реквием и торжественное открытие памятного знака на месте установки памятника Героям Небесной Сотни.
Мать Алексея Братушки, Героя Небесной Сотни, у могилы своего сына
Николай Клочко с отцом Алексея Братушки
Александр Лысенко и Татьяна Головко возлагают цветы на могилу Героя Небесной Сотни
У могилы Алексея Братушки