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Олег Демьяненко
Олег Демьяненко
Сегодня 13:28186

В Сумах отмечают день Героев Небесной Сотни (фоторепортаж)

В городе проходят памятные мероприятия в честь героев Небесной сотни, погибших во время Революции Достоинства

Олег Демьяненко

20 февраля, в день Героев Небесной Сотни, сумчане собрались на Аллее Славы центрального кладбища, где похоронен Герой Небесной Сотни Алексей Братушка и воины отдавшие свои жизни в войне на востоке Украины.

Почтить память пришли губернатор Николай Клочко, мэр города Александр Лысенко и заместитель председателя областного совета Татьяна Головко.

Собравшиеся провели панихиду о богибших героях и возложили цветы к могилам павших воинов АТО. 

После этого участники акции перешли в сквер Героев Небесной Сотни (бывший сквер Федько), где прошел митинг-реквием и торжественное открытие памятного знака на месте установки памятника Героям Небесной Сотни.

Мать Алексея Братушки, Героя Небесной Сотни, у могилы своего сына

Николай Клочко с отцом Алексея Братушки

Александр Лысенко и Татьяна Головко возлагают цветы на могилу Героя Небесной Сотни

У могилы Алексея Братушки

 

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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
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Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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