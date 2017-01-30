В Сумах отмечают день Героев Небесной Сотни (фоторепортаж) В городе проходят памятные мероприятия в честь героев Небесной сотни, погибших во время Революции Достоинства

20 февраля, в день Героев Небесной Сотни, сумчане собрались на Аллее Славы центрального кладбища, где похоронен Герой Небесной Сотни Алексей Братушка и воины отдавшие свои жизни в войне на востоке Украины.

Почтить память пришли губернатор Николай Клочко, мэр города Александр Лысенко и заместитель председателя областного совета Татьяна Головко.

Собравшиеся провели панихиду о богибших героях и возложили цветы к могилам павших воинов АТО.

После этого участники акции перешли в сквер Героев Небесной Сотни (бывший сквер Федько), где прошел митинг-реквием и торжественное открытие памятного знака на месте установки памятника Героям Небесной Сотни.

Мать Алексея Братушки, Героя Небесной Сотни, у могилы своего сына

Николай Клочко с отцом Алексея Братушки

Александр Лысенко и Татьяна Головко возлагают цветы на могилу Героя Небесной Сотни

У могилы Алексея Братушки