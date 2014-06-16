Сумской пришкольный языковой лагерь стал одним из лучших в Украине Департамент оздоровления и санаторно-курортного лечения Министерства социальной политики Украины провел итоговый этап смотра-конкурса детских заведений оздоровления и отдыха в 2016 году.

По результатам конкурса профильный (языковой) лагерь с дневным пребыванием «Парус» Сумской специализированной школы I-III ступеней № 10 имени А. Бутко завоевал III место. Смотр-конкурс детских заведений оздоровления и отдыха проходил в два этапа (региональный и всеукраинский) по пяти номинациям (детское учреждение санаторного типа; загородное учреждение оздоровления и отдыха; лагерь с дневным пребыванием, детский заведение труда и отдыха; палаточный городок).