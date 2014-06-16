Сумской пришкольный языковой лагерь стал одним из лучших в Украине

По результатам конкурса профильный (языковой) лагерь с дневным пребыванием «Парус» Сумской специализированной школы I-III ступеней № 10 имени А. Бутко завоевал III место.
Смотр-конкурс детских заведений оздоровления и отдыха проходил в два этапа (региональный и всеукраинский) по пяти номинациям (детское учреждение санаторного типа; загородное учреждение оздоровления и отдыха; лагерь с дневным пребыванием, детский заведение труда и отдыха; палаточный городок).
В Сумах, начиная с 30 мая в школах города открылись пришкольные лагеря....
Госпотребинспекцией в Сумской области установлено, что на обед детям подавали блюда, которые не отвечают требованиям нормативных документов из-за недовеса... 3