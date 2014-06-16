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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 14:2494

Сумской пришкольный языковой лагерь стал одним из лучших в Украине

Департамент оздоровления и санаторно-курортного лечения Министерства социальной политики Украины провел итоговый этап смотра-конкурса детских заведений оздоровления и отдыха в 2016 году.

По результатам конкурса профильный (языковой) лагерь с дневным пребыванием «Парус» Сумской специализированной школы I-III ступеней № 10 имени А. Бутко завоевал III место.

Смотр-конкурс детских заведений оздоровления и отдыха проходил в два этапа (региональный и всеукраинский) по пяти номинациям (детское учреждение санаторного типа; загородное учреждение оздоровления и отдыха; лагерь с дневным пребыванием, детский заведение труда и отдыха; палаточный городок).

Общество Пришкольный лагерь
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Фото

12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
22
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
9
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
4
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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