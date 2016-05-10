В Сумах пройдет чемпионат города по фигурному катанию

Турнир пройдет на катке на стадионе «Авангард». Начало в 13.00.
Открытый кубок Сумской области по фигурному катанию на роликах стартует уже завтра....
25-26 ноября в Харькове в ТРЦ «Дафи» проходили Открытые соревнования по фигурному катанию на коньках....
18 ноября в Днепре прошли Третьи всеукраинские соревнования «Roller Dnepr Cup 2016»....
На выходных в Каменском (Днепродзержинск) прошел Открытый кубок Украины по фигурному катанию на роликах....
6 мая в днепропетровском спорткомплексе «Янтарный» прошел турнир по фигурному катанию на роликовых коньках....