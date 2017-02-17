В Ахтырке поймали любителя шоколада

В полицию с заявлением о краже обратился администратор одного из супермаркетов города. Мужчина рассказал правоохранителям, что во время просмотра записи камер видеонаблюдения он обнаружил факт кражи семи плиток шоколада стоимостью 85 гривен каждая и шоколадного яйцо «Фаберже» стоимостью 100 гривен.
Прибыв на вызов, правоохранители осмотрели место происшествия. Во время просмотра записи камеры видеонаблюдения, стражи порядка узнали злоумышленника - 30-летнего местного жителя, который ранее уже неоднократно попадал их в поле зрения.
Полицейские разыскали злоумышленника по месту жительства. Мужчина сразу признался в совершении кражи. Он пояснил, что решился на кражу, поскольку давно мечтал попробовать вкус дорогого шоколада, но денег на его приобретение не было.
В отношении мужчины открыто уголовное производство по ч.1 ст. 185 (Кража) Уголовного кодекса Украины. Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет. Следствие продолжается, сообщает отдел коммуникации полиции Сумской области.
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