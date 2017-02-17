Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 09:47251

В Ахтырке поймали любителя шоколада

Ахтырские правоохранители разоблачили 30-летнего жителя райцентра, который из торгового зала местного супермаркета похитил дорогостоящий шоколад.

В полицию с заявлением о краже обратился администратор одного из супермаркетов города. Мужчина рассказал правоохранителям, что во время просмотра записи камер видеонаблюдения он обнаружил факт кражи семи плиток шоколада стоимостью 85 гривен каждая и шоколадного яйцо «Фаберже» стоимостью 100 гривен.

Прибыв на вызов, правоохранители осмотрели место происшествия. Во время просмотра записи камеры видеонаблюдения, стражи порядка узнали злоумышленника - 30-летнего местного жителя, который ранее уже неоднократно попадал их в поле зрения.

Полицейские разыскали злоумышленника по месту жительства. Мужчина сразу признался в совершении кражи. Он пояснил, что решился на кражу, поскольку давно мечтал попробовать вкус дорогого шоколада, но денег на его приобретение не было.

В отношении мужчины открыто уголовное производство по ч.1 ст. 185 (Кража) Уголовного кодекса Украины. Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет. Следствие продолжается, сообщает отдел коммуникации полиции Сумской области.

Право Ахтырка Кража

По тематике

24.02.2017 15:12

Шосткинец обокрал свою мать и ее подругу

Пытаясь найти деньги на спиртное, 29-летний шосткинец похитил из дома матери две швейные машинки, одна из которых принадлежала ее подруге....

22.02.2017 13:50

В Конотопе воровки обокрали своих знакомых

По подозрению в совершении кражи сотрудники полиции открыли два уголовных производства в отношении двух конотопчанок....

21.02.2017 10:02

Полиция Шостки выявила очередного охотника за металлом

Помог установить личность вора металлоизделий владелец обворованного предприятия. Злоумышленником оказался 34-летний местный житель, похитивший более 70 килограммов черного металла....

21.02.2017 08:04

На Сумщине женщину обокрали на поминках

Правоохранители открыли уголовное производство в отношении жителя Липоповодолинского района за совершение кражи. Находясь на поминках, злоумышленник украл из кармана куртки...

20.02.2017 12:59

На Сумщине вор несколько раз обокрал знакомую пенсионерку

Сначала «добычей» ранее неоднократно судимого за имущественные преступления мужчины стали два велосипеда, потом он потихоньку вынес из усадьбы старушки стиральную...

view counter
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Астрология
Загрузка...

Фото

12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
22
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
9
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
4
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.