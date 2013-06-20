Вокруг «Романтики» уже строят забор Сегодня, 15 марта, строители начали устанавливать забор вокруг МЦ «Романтика».

Об этом на своей странице в фейсбуке написал экс-мэр Сум Геннадий Минаев.

«В центре Сум, вокруг МЦ «Романтика», какие-то кугуты, так сказать, строители выставляют забор из горбыля хуже, чем на задрипанной скотоводческой ферме!

1. Круглый стол с дискуссией о будущем «Романтики» проведен, как я понимаю?

2. Йулє-лінєйная сєкта окончательно превратила ГОРОД Сумы в затрапезный ХУТОР!» - написал Минаев.

Напомним, в понедельник на аппаратном совещании мэр Сум Александр Лысенко поручил провести круглый стол относительно дальнейшей судьба МЦ «Романтика», на реконструкцию которого уже выделено более 30 млн грн, проведен тендер и озвучен победитель.