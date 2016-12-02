Сколько и что украли и повредили на автодорогах Сумщины

В этом году только за три месяца различного рода повреждений и краж произошло больше, чем за весь прошлый год. За каждым таким похищением стоит опасность жизни и здоровья участников дорожного движения.
За прошлый год на автомобильных дорогах Сумщины общего пользования было похищено 78 дорожных знаков, 99 ограждений, 20 других технических средств. Повреждено было 34 сигнальных столбика. Общих убытков от действий вандалов государству нанесен на 95 тыс. грн. Из 34 обращений в органы внутренних дел не получено никакого ответа.
Уже в этом году и только на автомобильных дорогах, которые обслуживает филиал «Конотопского райавтодора» из-за разного рода повреждения и угона дорожных знаков и металлических перил государству нанесен ущерб на более 106 тыс. грн. И снова - ни одного ответа на многочисленные обращения в органы внутренних дел ,сообщает пресс-служба службы автомобильных дорого в Сумской области.
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