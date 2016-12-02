Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 16:30222

Сколько и что украли и повредили на автодорогах Сумщины

Факты вандализма на дорогах Украины - уже привычное явление. Не стали исключением и автодороги Сумщины, которые с каждым днем, все больше испытывают просто варварское нашествие.

В этом году только за три месяца различного рода повреждений и краж произошло больше, чем за весь прошлый год. За каждым таким похищением стоит опасность жизни и здоровья участников дорожного движения.

За прошлый год на автомобильных дорогах Сумщины общего пользования было похищено 78 дорожных знаков, 99 ограждений, 20 других технических средств. Повреждено было 34 сигнальных столбика. Общих убытков от действий вандалов государству нанесен на 95 тыс. грн. Из 34 обращений в органы внутренних дел не получено никакого ответа.

Уже в этом году и только на автомобильных дорогах, которые обслуживает филиал «Конотопского райавтодора» из-за разного рода повреждения и угона дорожных знаков и металлических перил государству нанесен ущерб на более 106 тыс. грн. И снова - ни одного ответа на многочисленные обращения в органы внутренних дел ,сообщает пресс-служба службы автомобильных дорого в Сумской области.

Право Дороги Служба автомобильных дорог

По тематике

06.03.2017 10:25

В Сумах нашли причину ужасного состояния дорог после зимы

Директор КП «Дорремстрой» Александр Вегера считает, что во всем виновата соль....

28.02.2017 08:10

На Сумщине власти хотят, чтоб дороги строили те, кто их разрушает

С 1 марта ограничено движение крупногабаритного транспорта по автодорогам области....

27.02.2017 14:00

На Сумщине запретят ездить многотонным грузовикам

Служба автомобильных дорог Сумщины с 1 марта вводит ограничения....

07.12.2016 15:23

За сутки на дороги Сумщины высыпали 682 тонн песка и соли

За последние сутки дорожники Сумщины работали в усиленном режиме....

02.12.2016 16:09

На Сумщине дорожники высыпали на дороги уже больше тысячи тонн соли

Снежная непогода продолжает испытывать дорожников Сумщины на готовность ей противостоять, - осадки не прекращаются уже двое суток....

view counter
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Астрология
Загрузка...

Афиша

«Демон внутри» Андре Овредала (Великобритания, США, 2016)
«Демон внутри» Андре Овредала (Великобритания, США, 2016)
Кино Планета Кино
2D - 22:35 23:45
«Калифорнийский дорожный патруль» Дэкса Шепарда (США, 2017)
«Калифорнийский дорожный патруль» Дэкса Шепарда (США, 2017)
Кино Планета Кино
2D - 12:00 16:25 18:25 20:25
«Босс-молокосос» Тома МакГрата (США, 2017)
«Босс-молокосос» Тома МакГрата (США, 2017)
Кино Планета Кино
3D - 13:00 15:00 18:45 2D - 10:00 11:00
«Могучие рейнджеры» Дина Израэлайта (Канада, США, 2017)
«Могучие рейнджеры» Дина Израэлайта (Канада, США, 2017)
Кино Космос
12:40 – 40 грн. 18:45 – 50 грн.
«Живое» Даниэля Эспиноса (США, 2017)
«Живое» Даниэля Эспиноса (США, 2017)
Кино Космос
15:00 – 45 грн. 21:05 – 50 грн.
«Сплит» М. Найта Шьямалана (США, 2017)
«Сплит» М. Найта Шьямалана (США, 2017)
Кино Планета Кино
2D - 14:00 20:40 22:50
«Красавица и чудовище» Билла Кондона (США, 2017)
«Красавица и чудовище» Билла Кондона (США, 2017)
Кино Космос
10:30 – 40 грн.
view counter

Фото

12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
22
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
9
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
4
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.