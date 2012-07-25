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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 13:12139

В Сумском районе зафиксировали еще один случай гепатита

Острым вирусным гепатитом А заболел 12-летний мальчик из села Александровка.

Об этом сообщили в районном отделе санэпидемиологической службы Украины, пишет Спецкор.

Ребенок учится в шестом классе Подлесновской СОШ, однако на сегодня это единственный случай гепатита А в учебном заведении. Всего там учится 98 детей, всех их осмотрели врачи. Карантин в Подлеснивке не ввели и не рекомендовали из-за единичного случая заболевания. Сейчас ребенок с гепатитом А находится под наблюдением врачей.

Напомним, в Сумском районе это не первый случай заболевания. Как сообщалось ранее, первый очаг произошел в селе Новосухановка. Там гепатитом А заболели 8 человек. «Желтуху» заподозрили и в Верхней Сыроватке, однако диагноз у девятилетнего ребенка не подтвердился.

Гепатит А - это острая инфекционная болезнь с поражением печени. Болеют ею преимущественно дети и молодые люди. Инфекция попадает в организм человека путем потребления пищи или воды, загрязненной инфицированными испражнениями.

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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
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Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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