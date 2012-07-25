В Сумском районе зафиксировали еще один случай гепатита Острым вирусным гепатитом А заболел 12-летний мальчик из села Александровка.

Об этом сообщили в районном отделе санэпидемиологической службы Украины, пишет Спецкор.

Ребенок учится в шестом классе Подлесновской СОШ, однако на сегодня это единственный случай гепатита А в учебном заведении. Всего там учится 98 детей, всех их осмотрели врачи. Карантин в Подлеснивке не ввели и не рекомендовали из-за единичного случая заболевания. Сейчас ребенок с гепатитом А находится под наблюдением врачей.

Напомним, в Сумском районе это не первый случай заболевания. Как сообщалось ранее, первый очаг произошел в селе Новосухановка. Там гепатитом А заболели 8 человек. «Желтуху» заподозрили и в Верхней Сыроватке, однако диагноз у девятилетнего ребенка не подтвердился.

Гепатит А - это острая инфекционная болезнь с поражением печени. Болеют ею преимущественно дети и молодые люди. Инфекция попадает в организм человека путем потребления пищи или воды, загрязненной инфицированными испражнениями.