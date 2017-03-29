После визита псевдоврача пенсионер из Глухова остался без сбережений

В Глуховский отдел полиции обратился 83-летний житель города Глухова с заявлением о том, что у него при неизвестных обстоятельствах пропали деньги и медали.
Работники полиции, выехавшие на вызов, установили все обстоятельства происшествия. Как оказалось, в квартиру пожилого гражданина незадолго до исчезновения денег заходил неизвестный мужчина, представившийся участковым врачом. Пенсионер пояснил, что визитер измерил ему давление, потом положил на кровать и надел на живот прибор, который якобы стимулирует работу мышц. За это чудо-аппарат старик отдал 1000 гривен. После чего «медик» сказал, что пенсионеру необходимо полежать, положив руки на уши, а сам, пообещав, что придет с рекомендациями по питанию и более эффективному лечению на следующий день, вышел из комнаты.
«Выяснилось, что после визита псевдомедика из квартиры исчезли 28900 грн и восемь медалей, - говорит начальник Глуховского отдела полиции Леонид Бибик. - Значительно усложняет розыск злоумышленника тот факт, что саму кражу 83-летний гражданин обнаружил только через несколько часов. Вероятнее всего, в то время, когда пенсионер по указанию «врача» находился в постели, у самого злоумышленника была возможность беспрепятственно осмотреть все комнаты, что он, собственно, и сделал. По данному факту открыто уголовное производство по ч.1 ст. 185 Уголовного кодекса Украины (кража), и принимают все меры по установлению личности злоумышленника».
По словам потерпевшего полицейские составили «портрет» вора: на вид псевдоврачу 25-30 лет, рост 170-175 см, худощавого телосложения, волосы короткие светлые, зачесаны назад. Был одет в куртку светлого цвета, синие брюки. Разговаривал литературным русским языком с использованием медицинской терминологии. Во время общения вел себя вежливо, интеллигентно.
Полицейские не исключают, что по подобному сценарию злоумышленник может «работать» и в других населенных пунктах. Поэтому призывают жителей области быть осторожными в общении с незнакомыми лицами и не пускать в свои дома. Если неожиданные визитеры представляются работниками пенсионного фонда, соцработниками, медиками, сотрудниками коммунальных учреждений или энергоснабжающих компаний - следует требовать подтверждающие их личности и полномочия служебные удостоверения, после чего позвонить в соответствующее учреждение и уточнить, действительно ли работает у них такой человек.
Что же касается именно этого случая, то полиция обращается с призывом ко всем неравнодушным гражданам, кому известна личность злоумышленника или обстоятельства совершения преступления, сообщить об этом или в ближайшее отделение полиции или на «горячую» спецлинии «102». Анонимность гарантируется, сообщает отдел коммуникаций полиции Сумщины.
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