На Сумщине планируют открыть 223 языковых лагеря Пройти языковую подготовку на базе общеобразовательных учебных заведений во время каникул смогут 7790 школьников.

Лучше всего спланировали работу по организации языковых лагерей Роменский район, где ожидается деятельность 32 лагерей, в Сумах – 24, в Путивльском районе – 18, Глуховском – 17, Бурынском - 10, Ахтырском - 10, отметила вр.и.о директора департамента образования и науки облгосадминистрации Елена Попова на аппаратном совещании.

«Этот вопрос мы будем дорабатывать, ведь он очень актуален. Через год дети будут сдавать ВНО по иностранному языку, поэтому приложим максимальные усилия, чтобы в дальнейшем в каждой школе Сумщины функционировал языковой лагерь», - добавила чиновник.

По оперативным данным, летом 2017 года запланировано функционирование 675 образовательных учреждений оздоровления и отдыха, в частности, 480 пришкольных, 160 профильных, 22 труда и отдыха, 4 лагеря палаточного типа и 9 загородных оздоровительных учреждений. Всего в образовательных лагерей в этом году планируется привлечь более 40 000 детей в возрасте от 7 до 17 лет, что составляет 45,8% от контингента данного возраста.

Безусловно, не останутся без внимания дети льготных категорий, в частности, дети-сироты, дети участников АТО и одаренные дети.