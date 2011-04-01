На Сумщине планируют открыть 223 языковых лагеря

Лучше всего спланировали работу по организации языковых лагерей Роменский район, где ожидается деятельность 32 лагерей, в Сумах – 24, в Путивльском районе – 18, Глуховском – 17, Бурынском - 10, Ахтырском - 10, отметила вр.и.о директора департамента образования и науки облгосадминистрации Елена Попова на аппаратном совещании.
«Этот вопрос мы будем дорабатывать, ведь он очень актуален. Через год дети будут сдавать ВНО по иностранному языку, поэтому приложим максимальные усилия, чтобы в дальнейшем в каждой школе Сумщины функционировал языковой лагерь», - добавила чиновник.
По оперативным данным, летом 2017 года запланировано функционирование 675 образовательных учреждений оздоровления и отдыха, в частности, 480 пришкольных, 160 профильных, 22 труда и отдыха, 4 лагеря палаточного типа и 9 загородных оздоровительных учреждений. Всего в образовательных лагерей в этом году планируется привлечь более 40 000 детей в возрасте от 7 до 17 лет, что составляет 45,8% от контингента данного возраста.
Безусловно, не останутся без внимания дети льготных категорий, в частности, дети-сироты, дети участников АТО и одаренные дети.
С 26 декабря началась зимняя оздоровительная тематическая смена краеведческо-патриотического направления в государственном внешкольном учреждении - детском учреждении санаторного типа «Ровесник»....
До 2 тыс. грн. прогнозирует увеличение стоимости путевки в загородный лагерь заместитель председателя облгосадминистрации Сергей Грицай....