Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 15:06260

На Сумщине планируют открыть 223 языковых лагеря

Пройти языковую подготовку на базе общеобразовательных учебных заведений во время каникул смогут 7790 школьников.

Лучше всего спланировали работу по организации языковых лагерей Роменский район, где ожидается деятельность 32 лагерей, в Сумах – 24, в Путивльском районе – 18, Глуховском – 17, Бурынском - 10, Ахтырском - 10, отметила вр.и.о директора департамента образования и науки облгосадминистрации Елена Попова на аппаратном совещании.

«Этот вопрос мы будем дорабатывать, ведь он очень актуален. Через год дети будут сдавать ВНО по иностранному языку, поэтому приложим максимальные усилия, чтобы в дальнейшем в каждой школе Сумщины функционировал языковой лагерь», - добавила чиновник.

По оперативным данным, летом 2017 года запланировано функционирование 675 образовательных учреждений оздоровления и отдыха, в частности, 480 пришкольных, 160 профильных, 22 труда и отдыха, 4 лагеря палаточного типа и 9 загородных оздоровительных учреждений. Всего в образовательных лагерей в этом году планируется привлечь более 40 000 детей в возрасте от 7 до 17 лет, что составляет 45,8% от контингента данного возраста.

Безусловно, не останутся без внимания дети льготных категорий, в частности, дети-сироты, дети участников АТО и одаренные дети.

Общество Лагеря
view counter

По тематике

27.12.2011 15:39

На Сумщине лагеря работают и зимой

С 26 декабря началась зимняя оздоровительная тематическая смена краеведческо-патриотического направления в государственном внешкольном учреждении - детском учреждении санаторного типа «Ровесник»....

01.04.2011 17:18

Летние лагеря останутся, но подорожают

До 2 тыс. грн. прогнозирует увеличение стоимости путевки в загородный лагерь заместитель председателя облгосадминистрации Сергей Грицай....

view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Астрология
Загрузка...

Афиша

«Босс-молокосос» Тома МакГрата (США, 2017)
«Босс-молокосос» Тома МакГрата (США, 2017)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D - 10:30
«Урфин Джюс и его деревянные солдаты» Владимира Торопчина (Россия, 2016)
«Урфин Джюс и его деревянные солдаты» Владимира Торопчина (Россия, 2016)
Кино Космос
12:10 – 40 грн. 14:00 – 40 грн.
«БайБайМэн» Стэйси Тайтл (США, 2017)
«БайБайМэн» Стэйси Тайтл (США, 2017)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D - 16:45 19:20
«Уна» Бенедикта Эндрюса (Великобритания, США, Канада, 2016)
«Уна» Бенедикта Эндрюса (Великобритания, США, Канада, 2016)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D - 15:10 18:45
Love Is Fest
Love Is Fest
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D - 17:30
«Ой, мамочки» Ноеми Саглио (Франция, 2017)
«Ой, мамочки» Ноеми Саглио (Франция, 2017)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D - 12:40
«Жена смотрителя зоопарка» Ники Каро (Чехия, Великобритания, США, 2017)
«Жена смотрителя зоопарка» Ники Каро (Чехия, Великобритания, США, 2017)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D - 10:15
view counter

Фото

12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
22
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
9
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
4
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.