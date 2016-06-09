Директор Лебединского агролесхоза будет отвечать в суде за растрату 100 тысяч Лебединским отделом Роменской местной прокуратуры утвержден и направлен в суд обвинительный акт в отношении директора ГП «Лебединский агролесхоз», которая, злоупотребляя служебным положением, растратила средства предприятия.

В рамках уголовного производства установлено, что указанный руководитель безосновательно выплатила премии работникам, чем совершила растрату средств ГП «Лебединский агролесхоз» на сумму около 100 тыс. грн. Ее действия квалифицированы по ч. 2 ст. 191 УК Украины.

Как сообщил начальник Лебединского отдела Роменской местной прокуратуры Игорь Ступник, кроме того продолжается досудебное расследование присвоение 175 деревьев разных пород стоимостью более 1,2 млн грн.

Справка: санкция инкриминируемой обвиняемой статьи предусматривает ограничение свободы на срок до пяти лет или лишение свободы на тот же срок с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет, сообщает пресс-служба прокуратуры области.