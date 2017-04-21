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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 08:56142

В Сумах обсуждали 500 лет европейской реформации

На Сумщине прошла и научно-практическая конференция «Протестантская реформация в на Сумщине: история, современность, перспективы».

В ходе конференции участники размышляли над вопросом, что дала Реформация человечеству, рассматривали современное состояние протестантизма в Сумской области и обменивались мнениями о важности межконфессионального диалога и взаимопонимания для укрепления мира и согласия в области.

В этом году отмечается 500-летие Реформации. Согласно Указу Президента Украины 2017 год объявлен Годом празднования европейской Реформации, что показало перед всем миром евроинтеграционный курс нашей страны и единство с европейской историей.

По словам главы Сумкой облгосадминистрации Николая Клочко, пятьсот лет назад Реформация ознаменовала начало коренной трансформации в мире. Она изменила ход истории и стала стимулом для экономической, образовательной революции в обществе.

Как отметил чиновник, сегодня делается большое дело для налаживания тесного сотрудничества между всеми религиозными общинами региона и реализации важных социальных проектов. Сейчас в области действует более 30 протестантских церквей, которые активно приобщаются к поддержке социально уязвимых слоев населения.

Религиозные общины уделяют внимание проведению благотворительных программ и акций милосердия. Группы верующих оказывают адресную социальную, медицинскую и патронажную помощь гражданам пожилого возраста, больным, детям-сиротам, воспитанникам домов-интернатов, инвалидам. Налажено тесное сотрудничество между религиозными организациями и органами власти по решению вопросов, связанных с социальным обеспечением переселенцев из временно оккупированной территории и из районов проведения АТО.

Общество Реформация
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Фото

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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
9
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
4
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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