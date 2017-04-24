В Сумах созывают внеочередную сессию из-за драки в стенах мэрии На 15 мая назначена внеочередная сессия Сумского городского совета.

Соответствующее распоряжение 12 мая подписал мэр Сум Александр Лысенко. Единственным вопросом, который предлагается рассмотреть депутатам, является «Про звернення до Генерального прокурора України Луценка Юрія Віталійовича та Міністра внутрішніх справ Авакова Арсена Борисовича». Это касается драки, которую устроили представители так называемой ОО «Східний корпус» в среду, 10 мая, в стенах мэрии во время заседания рабочей группы по маршруткам. Тогда представители «Східного корпуса» как гопники набросились на депутата горсовета Андрея Крамченкова. После окончания инцидента и вызова полиции они продолжали угрожать присутствующим. Было открыто два уголовных производства по ст. «Нанесение легких телесных повреждений» и «Угроза убийством».