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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 09:57374

В Сумах созывают внеочередную сессию из-за драки в стенах мэрии

На 15 мая назначена внеочередная сессия Сумского городского совета.

Соответствующее распоряжение 12 мая подписал мэр Сум Александр Лысенко. Единственным вопросом, который предлагается рассмотреть депутатам, является «Про звернення до Генерального прокурора України Луценка Юрія Віталійовича та Міністра внутрішніх справ Авакова Арсена Борисовича». Это касается драки, которую устроили представители так называемой ОО «Східний корпус» в среду, 10 мая, в стенах мэрии во время заседания рабочей группы по маршруткам. Тогда представители «Східного корпуса» как гопники набросились на депутата горсовета Андрея Крамченкова. После окончания инцидента и вызова полиции они продолжали угрожать присутствующим. Было открыто два уголовных производства по ст. «Нанесение легких телесных повреждений» и «Угроза убийством».

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Фото

12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
22
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
9
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
4
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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