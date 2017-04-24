Ночное избиение депутата: подробности от полиции В Сумах полиция принимает все меры для поиска злоумышленников, избивших депутата городского совета, и рассчитывает на помощь не равнодушной общественности.

14 мая около 22.30 поступило несколько звонков на линию 102 от жителей дома по ул. СКД, 6/1 о том, что во дворе дома бьют человека. На место происшествия сразу выехали экипажи патрульной полиции, следственно-оперативная группа. Информация подтвердилась. Был избит депутат городского совета Вячеслав Калиниченко. Его доставили в больницу с диагнозом ЗЧМТ, ушибленная рана теменной части головы, перелом пальца правой кисти. Потерпевший пояснил, что на него напали двое неизвестных в тёмных куртках с капюшоном и начали без объяснений избивать, после чего скрылись.

В полиции открыли уголовное производство по статье «Хулиганство» ч. 4. Ход расследования находится на личном контроле начальника ГУНП области. Весь личный состав полиции ориентирован на раскрытие данного преступления. По описанию потерпевшего в полиции отрабатываются люди, которые могут быть причастны к избиению депутата. Работа в этом направлении не прекращается . Правоохранители обращаются ко всем гражданам, которым известна любая информация, которая поможет следствию, сообщить в Сумской отдел полиции или на линию «102». Анонимность гарантируется, сообщила на своей странице в фейсбуке начальник отдела коммуникацйи полиции Сумщины Эльвира Биганова.