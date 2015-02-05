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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 11:25292

С лестницы в больницу загремела сумчанка

20-летняя жительница Сум по собственной неосторожности упала с лестницы в собственном доме.

Об этом сообщили в пресс-службе Национальной полиции Сумской области, пишет Спецкор.

Происшествие произошло в одном из жилых домов на ул. Петропавловской в Сумах. 20-летняя девушка спускалась по лестнице на первый этаж, не удержалась и полетела вниз.

Сумчанку сразу госпитализировали в нейрохирургическое отделение Сумской областной клинической больницы. У нее медики обнаружили закрытую черепно-мозговую травму, гематому височной области головы и сотрясение головного мозга.

Сейчас девушка находится под наблюдением врачей.

Общество Травма
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