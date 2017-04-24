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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 14:49286

В Шостке зафиксирован случай заболевания боррелиозом

По информации заведующей горрайонным отделом областного лабораторного центра Минздрава Украины Ирины Хамицевич, ребенок из Шостки во время посещения ботанического сада в столице был укушен клещом.

По возвращению домой, при обращении в медицинское учреждение, ему был установлен диагноз «клещевой боррелиоз».

Ребенку было назначено соответствующее лечение.

- Обращаюсь к шосткинцам с просьбой при укусах клещей не медлить с визитом к врачу. Своевременно оказанная медицинская помощь поможет избежать серьезных проблем со здоровьем, - сказала Ирина Хамицевич.

Также заведующая горрайонным отделом областного лабораторного центра сообщила, что в результате исследования биологических проб, отобранных в нашем городе специалистами отдела особо опасных инфекций областного лабораторного центра в связи с  заболеванием жительницы города туляремией, были выявлены такие особо опасные инфекции как туляремия, лептоспироз и боррелиоз, сообщает Шосткинская интернет-газета Шостка.INFO.

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МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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