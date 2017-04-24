В Шостке зафиксирован случай заболевания боррелиозом По информации заведующей горрайонным отделом областного лабораторного центра Минздрава Украины Ирины Хамицевич, ребенок из Шостки во время посещения ботанического сада в столице был укушен клещом.

По возвращению домой, при обращении в медицинское учреждение, ему был установлен диагноз «клещевой боррелиоз».

Ребенку было назначено соответствующее лечение.

- Обращаюсь к шосткинцам с просьбой при укусах клещей не медлить с визитом к врачу. Своевременно оказанная медицинская помощь поможет избежать серьезных проблем со здоровьем, - сказала Ирина Хамицевич.

Также заведующая горрайонным отделом областного лабораторного центра сообщила, что в результате исследования биологических проб, отобранных в нашем городе специалистами отдела особо опасных инфекций областного лабораторного центра в связи с заболеванием жительницы города туляремией, были выявлены такие особо опасные инфекции как туляремия, лептоспироз и боррелиоз, сообщает Шосткинская интернет-газета Шостка.INFO.