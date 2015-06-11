Сумчан предупреждают о нашествии клещей В Сумской области активность клещей растет с конца апреля.

Иксодовые клещи - переносчики многих заболеваний. Они очень любят влагу и тепло, не переносят солнце и засуху. Любимые места - лесные тропы и обочины дорог, кустарники, травостой. Клещи цепляются за одежду людей, или же садятся на животных. Укус этих насекомых практически неощутим. Неприятное чувство возникает через несколько часов или суток после укуса: начинается зуд, раздражение, а нередко и воспаление кожи. Размер клеща, который насосался крови, возрастает в несколько раз.

Если удалось вовремя заметить клеща, нужно удалить его. Если вас укусил клещ, обязательно обратитесь в медицинское учреждение к врачу-инфекционисту!

На территории Сумской области в последние годы участились случаи болезни Лайма, которую заносят человеку именно клещи. В 2015 было зарегистрировано 15 случаев (для сравнения в 2014 - 3 случая).

Внешние проявления болезни Лайма: возможные общие недомогание, повышение температуры тела до 38 С, головная боль, тошнота, общая слабость, чувство стягивания и нарушение чувствительности в области укуса клеща, боль в суставах, на месте укуса клеща появляется отек, покраснение, эритема, окружена валиком.

Чтобы уберечься от укусов клеща необходимо:

- отправляясь на природу, позаботиться о герметичный одежду, то есть надеть головной убор, затянуть рукава, заправить рубашку в брюки, брюки в носки;

- использовать отпугивающие средства (репелленты)

- через час-два находясь в естественной среде производить осмотр поверхности тела, так как клещи присасываются не сразу;

- придя домой, тщательно осмотрите одежду, цветы и другие вещи, принесенные из леса или лугов.