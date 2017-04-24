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Елена Адаменко
Елена Адаменко
Сегодня 11:174

По взятке в 150 тыс. долларов подозреваемому назначили залог в 14 млн грн

Такое определение вынес следственный судья Заречного райсуда по ходатайству управления СБУ в Сумской области Евгений Янголь в 11.00.

На 11.40 назначено рассмотрение ходатайства в отношении второго подозреваемого. По неофициальным данным, подозревают в получении взятки в 150 тыс. долларов за закрытие уголовного производства одного сотрудника НАБУ и одного гражданского.

Напомним, в пятницу пресс-секретарь генерального прокурора Украины Лариса Сарган сообщила, что на вязтке в 150 тыс. грн сотрудниками сумской прокуратуры и СБУ был пойман сотрудник НАБУ.

Право Взятка НАБУ
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
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Зомби в Сумах
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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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