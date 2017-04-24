По взятке в 150 тыс. долларов подозреваемому назначили залог в 14 млн грн Такое определение вынес следственный судья Заречного райсуда по ходатайству управления СБУ в Сумской области Евгений Янголь в 11.00.

На 11.40 назначено рассмотрение ходатайства в отношении второго подозреваемого. По неофициальным данным, подозревают в получении взятки в 150 тыс. долларов за закрытие уголовного производства одного сотрудника НАБУ и одного гражданского.

Напомним, в пятницу пресс-секретарь генерального прокурора Украины Лариса Сарган сообщила, что на вязтке в 150 тыс. грн сотрудниками сумской прокуратуры и СБУ был пойман сотрудник НАБУ.