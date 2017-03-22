Для экс-начальника полиции Шостки просят 150 тысяч залога С таким ходатайством прокуратура Сумской области обратилась в Заречный райсуд 24 мая.

По данным прокуратуры, после публикации в СМИ, экс-начальник Шосткинского горотдела полиции Виктор Гузей явился на допрос. Ему вручили подозрение, и сейчас решается вопрос о мере пресечения. Следствие просит суд назначить залог в размере 150 тыс. грн.

Рассмотрение ходатайства назначено на завтра 25 мая на 15.00 у следственного судьи Евгения Янголя.

Напоминаем, что 21 марта 2017 года во время проведения следственных действий в доме тогда еще действующего руководителя отдела полиции обнаружены и изъяты, в частности, ножи, штыки, штыки-ножи в количестве 89 шт. По результатам предварительного расследования установлено, что часть изъятого имущества является вещественными доказательствами по уголовным производствам. Указанные предметы, в нарушение действующего законодательства не были переданы на ответственное хранение или утилизацию или возвращены владельцу, а присвоены руководителем полиции.

Справка: санкция ч. 3 ст. 191 УК Украины предусматривает ограничение свободы на срок от трех до пяти лет или лишение свободы на срок от трех до восьми лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет, сообщала пресс-служба прокуратуры Сумской области.