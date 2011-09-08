В Сумах открылась Международная выставка «Слобожанский мост-2017» В рамках празднования Дня Европы в Украине сегодня, 26 мая, в выставочном центре «Ильинский» Сумской торгово-промышленной палаты состоялось открытие-XIV Международной универсальной выставки межрегионального и внешнеэкономического сотрудничества «Слобожанский мост-2017» и Бизнес-форума.

На официальное открытие приехали Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Македония в Украине Столе Змейкоски, наблюдатель мониторинговой группы ОБСЕ в Украине Венсан Годбийон, аналитик Харьковского офиса ЕБРР Тимур Халилов, вице-президент Международного Трейд-клуба в Украине, экономический советник Посольства Канады в Украине Клинт Мартин, советники посольств Литовской Республики, Болгарии, Венгрии, руководство области и города и другие гости.

Производственные достижения на выставке представили около 40 предприятий Сумщины, Харьковщины и Польши.