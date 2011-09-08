В Сумах открылась Международная выставка «Слобожанский мост-2017»

На официальное открытие приехали Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Македония в Украине Столе Змейкоски, наблюдатель мониторинговой группы ОБСЕ в Украине Венсан Годбийон, аналитик Харьковского офиса ЕБРР Тимур Халилов, вице-президент Международного Трейд-клуба в Украине, экономический советник Посольства Канады в Украине Клинт Мартин, советники посольств Литовской Республики, Болгарии, Венгрии, руководство области и города и другие гости.
Производственные достижения на выставке представили около 40 предприятий Сумщины, Харьковщины и Польши.
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