В Сумах станет на 10 чиновников больше

С третьей попытки депутатам удалось увеличить численность штатный единиц с 733,5 до 743,5. Это связано с появлением нового структурного подразделения - управления охраны труда, что является следствием децентрализации, так как функции госограна теперь будут переданы местному самоуправлению.
Как сообщил секретарь горсовета Андрей Баранов, все новые чиновники, в том числе руководство будет набираться по конкурсу.
- Как всегда у нас и происходит, - удивил депутатов А.Баранов.
Сегодня, 30 мая, на аппаратное совещание в мэрию пришла жительница Басов, которая была возмущена тем, что департамент инфраструктуры занимается отписками...
Сегодня, 25 апреля, сумские чиновники должны будут дать объяснительные по поводу массового невыполнения поручения городского головы....
31 марта истек срок подачи деклараций о доходах за 2015 год для чиновников местных советов, а также госслужащих....
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