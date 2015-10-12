В Сумах станет на 10 чиновников больше Сегодня, 14 июня, Сумской горсовет проголосовал за увеличение своего штата.

С третьей попытки депутатам удалось увеличить численность штатный единиц с 733,5 до 743,5. Это связано с появлением нового структурного подразделения - управления охраны труда, что является следствием децентрализации, так как функции госограна теперь будут переданы местному самоуправлению.

Как сообщил секретарь горсовета Андрей Баранов, все новые чиновники, в том числе руководство будет набираться по конкурсу.

- Как всегда у нас и происходит, - удивил депутатов А.Баранов.