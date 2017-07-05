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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 15:10118

На Сумщине не могут решить проблему «безгаза»

Сегодня, 21 августа, в Сумах прошло рабочее совещание по восстановлению газоснабжения населенных пунктов Роменского и Липоводолинского районов.

- На сегодняшний день отключения голубого топлива в селах Роменского и Липоводолинского районов - главная проблема на Сумщине. Пришел тот момент, когда нужно переходить к решительным действиям, ведь не за горами зима. Мы не можем оставить людей один на один со своей бедой, - отметила замглавы Сумского облсовета Татьяна Головко, сообщает сайт облсовета.

Заседание состоялось при участии руководителя аппарата Сумской ОГА Дмитрия Живицкого, депутата областного совета Виктории Мурич, секретаря Роменского городского совета Валерия Мицика, глав Роменской и Липоводолинской райгосадминистраций - Валерия Билохи и Ивана Яременко, директора Департамента экологии и охраны природных ресурсов Сумской ОГА Игоря Кривозуба, заместителя руководителя правления ПАО «Укранафта» Геннадия Радченко и глав поселковых советов. Чиновники обсудили пути решения данной проблемы.

По итогам заседания пришли к общему согласию направить обращение к НАК «Нафтогаз Украины» относительно направления специалистов для установления технической (технологической) возможности обеспечения газоснабжением с других месторождений.

Общество Безгаз

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