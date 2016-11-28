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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 10:59166

В Сумах не могут побороть расклейщиков объявлений на столбах

Городские власти просят помощи у полиции.

Вопрос поднял сегодня, 4 сентября, на аппаратном совещании в мэрии первый заммэра Владимир Войтенко.

- Вы не могли бы помочь инспекции по благоустройству, - обратился он к представителю горотдела полиции. – Потому что эта заклейка столбов, это просто катастрофа. Эти «волосы» на каждом столбе. Мы можем на них как-то повлиять?

- Это неместные принимают, заезжие, - ответил начальник инспекции по благоустройству Руслан Голоперов. – Протоколы мы составляем…

- Но принимают же в местных парикмахерских, - продолжил заммэра. – Поработайте с ними. Нужно дать поручение городского головы, что те, кто отвечают за свои столбы – «Горсвет», «Электроавтотранс» - пускай освобождают свои столбы от этого хлама. Я понимаю, что это дополнительная нагрузка но ее нужно делать. В других же городах как-то борются – и краской специальной красят, и рабицу самую тоненькую размещают. Просто ужас.

- Кстати, так клеят, что невозможно просто снять, - поделился своим опытом мэр Сум Александр Лысенко. – Нужно только соскребать. 

Право Незаконная реклама Объявления на столбах

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