На Сумщине обследуют все избирательные участки в ОТГ

Над устранением недостатков в обеспечении доступности сейчас работают рабочие группы на местах. Они формируют данные по направлениям мониторинга и разработанной анкете определения доступности зданий и помещений избирательных участков с учетом потребностей маломобильных групп населения.
Как подчеркнул Николай Клочко, требования доступности должны соблюдать не только в отношении участков, а всех зданий.
«Любые объекты с нарушением норм доступности людей с инвалидностью не должны сдаваться в эксплуатацию. К сожалению, сейчас не так массово возводятся здания, поэтому руководители могут лично проконтролировать качество работ», - подчеркнул чиновник.
По данным начальника управления градостроительства и архитектуры облгосадминистрации Олега Кривцова, на начало сентября из 1003 избирательных участков обследовано 615, что составляет 61% от запланированного.
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