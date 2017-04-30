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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 15:09116

На Сумщине обследуют все избирательные участки в ОТГ

Обследовать все избирательные участки на предмет безбарьерного доступа лиц с особыми потребностями и до 15 сентября подать обобщенную информацию в профильное управление поручил главы Сумской облгосадминистрации Николай Клочко руководителям всех районов.

Над устранением недостатков в обеспечении доступности сейчас работают рабочие группы на местах. Они формируют данные по направлениям мониторинга и разработанной анкете определения доступности зданий и помещений избирательных участков с учетом потребностей маломобильных групп населения.

Как подчеркнул Николай Клочко, требования доступности должны соблюдать не только в отношении участков, а всех зданий.

«Любые объекты с нарушением норм доступности людей с инвалидностью не должны сдаваться в эксплуатацию. К сожалению, сейчас не так массово возводятся здания, поэтому руководители могут лично проконтролировать качество работ», - подчеркнул чиновник.

По данным начальника управления градостроительства и архитектуры облгосадминистрации Олега Кривцова, на начало сентября из 1003 избирательных участков обследовано 615, что составляет 61% от запланированного.

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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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