Сумчан приглашают НА DOCU/ХИТ С 14 сентября в Сумах стартует новый фестивальный проект DOCU/ХИТ, который впоследствии планирует стать полноценным прокатом документального кино в Украине.

Для сумчан предлагается в рамках фестиваля посмотреть 8 фильмов - о настоящей жизни - без прикрас и домыслов. Сюжеты фильмов - это истории сквозь современную реальность - от Балкан до Иловайска, от киевской квартиры известной украинской актрисы до центрального концертного зала в Пхеньяне.

В программе проката - работы мастеров современной документалистики. В частности, новый фильм Михаэля Ґлавоґґера в соавторстве с Моникой Вилли «Без названия», мировая премьера которого состоялась на нынешнем Берлинале. А также - «Главная роль» и «Завтра праздник» режиссера Сергея Буковского. Также зрители будут иметь возможность посмотреть новый фильм Романа Бондарчука, номинанта на премию «Оскар» от Украины с фильмом «Украинский шерифы» - «Dixie Land».

В прокате будет и «Война химер» Анастасии и Марии Старожицких. Это переосмысление личного опыта режиссера Анастасии Старожицкая и бойца-добровольца с позывным «Лавр»; путешествие от иллюзий к сердцу войны.

Кроме этого, «Снос памятников Ленину на Украине» Светланы Шимко (спецвидзнака Docudays UA-2017) - ироническая документальная история о прощании с советской эпохой в Украине. Еще два авторских путешествия DOCU/ХИТ - «Новая жизнь Гогиты» Левана Коґуашвили и «День освобождения» Уґиса Олте и Мортена Траавика.

Кинотеатр в Сумах: «Планета кино» (ТРЦ «Мануфактура», ул. Харьковская, 2/2).

Все расписание показов можно посмотреть на сайте проекта.