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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 17:46109

Сумчан приглашают НА DOCU/ХИТ

С 14 сентября в Сумах стартует новый фестивальный проект DOCU/ХИТ, который впоследствии планирует стать полноценным прокатом документального кино в Украине.

Для сумчан предлагается в рамках фестиваля посмотреть 8 фильмов - о настоящей жизни - без прикрас и домыслов. Сюжеты фильмов - это истории сквозь современную реальность - от Балкан до Иловайска, от киевской квартиры известной украинской актрисы до центрального концертного зала в Пхеньяне.

В программе проката - работы мастеров современной документалистики. В частности, новый фильм Михаэля Ґлавоґґера в соавторстве с Моникой Вилли «Без названия», мировая премьера которого состоялась на нынешнем Берлинале. А также - «Главная роль» и «Завтра праздник» режиссера Сергея Буковского. Также зрители будут иметь возможность посмотреть новый фильм Романа Бондарчука, номинанта на премию «Оскар» от Украины с фильмом «Украинский шерифы» - «Dixie Land».

В прокате будет и «Война химер» Анастасии и Марии Старожицких. Это переосмысление личного опыта режиссера Анастасии Старожицкая и бойца-добровольца с позывным «Лавр»; путешествие от иллюзий к сердцу войны.

Кроме этого, «Снос памятников Ленину на Украине» Светланы Шимко (спецвидзнака Docudays UA-2017) - ироническая документальная история о прощании с советской эпохой в Украине. Еще два авторских путешествия DOCU/ХИТ - «Новая жизнь Гогиты» Левана Коґуашвили и «День освобождения» Уґиса Олте и Мортена Траавика.

Кинотеатр в Сумах: «Планета кино» (ТРЦ «Мануфактура», ул. Харьковская, 2/2).

Все расписание показов можно посмотреть на сайте проекта.

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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
22
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
9
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
4
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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