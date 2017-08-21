Полиция поймала двух мобильных воров В кражах двух мобильных телефонов подозревается 31-летний сумчанин.

Если в первом случае он украл мобильный телефон из кармана у посетителя магазина одежды, то второй - у покупателя на центральном рынке. Общий ущерб, который он нанес потерпевшим, составил 6,5 тысяч гривен.

Еще одного 45-летнего «любителя» мобильных телефонов разоблачили ахтырские полицейские. Мужчина умудрился снять новенький мобильный со стенда в одном из магазинов мобильных телефонов города и скрылся. Но не надолго. Уже через несколько часов его разыскали местные стражи порядка и изъяли похищенный гаджет.

Сейчас по всем фактам краж в полиции возбуждены уголовные производства по ст.185 Уголовного кодекса Украины «Кража» и начаты соответствующие следственные действия, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.