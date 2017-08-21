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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 13:57139

Полиция поймала двух мобильных воров

В кражах двух мобильных телефонов подозревается 31-летний сумчанин.

Если в первом случае он украл мобильный телефон из кармана у посетителя магазина одежды, то второй - у покупателя на центральном рынке. Общий ущерб, который он нанес потерпевшим, составил 6,5 тысяч гривен.

Еще одного 45-летнего «любителя» мобильных телефонов разоблачили ахтырские полицейские. Мужчина умудрился снять новенький мобильный со стенда в одном из магазинов мобильных телефонов города и скрылся. Но не надолго. Уже через несколько часов его разыскали местные стражи порядка и изъяли похищенный гаджет.

Сейчас по всем фактам краж в полиции возбуждены уголовные производства по ст.185 Уголовного кодекса Украины «Кража» и начаты соответствующие следственные действия, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

Право Кража

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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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