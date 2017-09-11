Сумские коммунальщики перепутали вело- с пешеходной дорожкой

Однако подрядчики, выполнявшие работы, установили знаки, обозначающие, что по тротуару можно как ходить пешком, так и ездить на велосипеде, неправильно. Об этом на своей странице в фейсбуке сообщает главный архитектор Сумщины Олег Кривцов.
«Кто объяснит: так все таки велодорожка с какой стороны?» - спрашивает он, добавив фото.
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