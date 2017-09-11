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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 10:38165

Сумские коммунальщики перепутали вело- с пешеходной дорожкой

На ул. Героев Сумщины уже завершены работы по обустройству тротуаров с велодорожкой.

Однако подрядчики, выполнявшие работы, установили знаки, обозначающие, что по тротуару можно как ходить пешком, так и ездить на велосипеде, неправильно. Об этом на своей странице в фейсбуке сообщает главный архитектор Сумщины Олег Кривцов.

«Кто объяснит: так все таки велодорожка с какой стороны?» - спрашивает он, добавив фото.

Общество Велодорожки Тротуары
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
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Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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