Сумские коммунальщики перепутали вело- с пешеходной дорожкой На ул. Героев Сумщины уже завершены работы по обустройству тротуаров с велодорожкой.

Однако подрядчики, выполнявшие работы, установили знаки, обозначающие, что по тротуару можно как ходить пешком, так и ездить на велосипеде, неправильно. Об этом на своей странице в фейсбуке сообщает главный архитектор Сумщины Олег Кривцов.

«Кто объяснит: так все таки велодорожка с какой стороны?» - спрашивает он, добавив фото.