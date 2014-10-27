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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 17:03135

Полиция спасла жизнь трем женщинам-грибникам

Три пожилые сумчанки в поисках грибов заблудились и почти 18 часов провели в осеннем лесу.

Сообщение об исчезновении трех жительниц Сум поступило в дежурную часть Сумского районного отдела полиции около 20.00. По словам родственницы одной из пропавших женщин, 76-летняя бабушка и две ее 60-летние соседки пошли в лес за грибами еще утром, и вовремя домой не вернулись.

На поиски пенсионерок был поднят весь личный состав районного отдела полиции, ведь погодные условия могли серьезно повлиять на состояние здоровья сумчанок: дождь и низкая температура могли привести к переохлаждению, и как следствие - к непоправимым трагическим последствиям.

Зона поисков была разделена на условные квадраты. К указанному месту прибыли два наряда сектора реагирования патрульной полиции, которые с помощью звуковых и сигнальных маячков осуществляли патрулирование территории леса, чтобы помочь бабушкам сориентироваться на местности.

Только поздней ночью удалось найти заблудившихся гражданок. По их словам, отправившись в Великочернетчинский лес, они увлеклись поисками и даже не сразу поняли, что «потеряли дорогу». Родственников сначала волновать не хотели, потому что считали, что самостоятельно выйдут домой. Покружив лесом, они все же вынуждены были звонить родным с просьбой о помощи, а те обратились в полицию. По приблизительным подсчетам полицейских, пенсионерки преодолели не один десяток километров по пересеченной местности. Полицейские доставили их по домам и передали родным.

Напоследок самих женщин и их родственников попросили быть осторожными и внимательными, и предупредили, чтобы, выходя из дома, брали с собой средства связи и обязательно предупреждали членов семьи о своем маршруте и намерениях.

Напомним: несколько дней назад сотрудники полиции таким же образом разыскивали двух пенсионерок, 80-летнюю жительницу села Стецковка Сумского района и ее 62-летнюю соседку, которые, проблуждав в лесу около 15 часов, вышли из леса аж за соседним селом. Тогда обоих найденных «путешественниц» также доставили по домам и передали под опеку родным, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

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