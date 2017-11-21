Роменчанин, чтобы продолжить алкобанкет, обокрал магазин Роменские полицейские по «горячим следам» вычислили 24-летнего ранее судимого жителя города, который ночью обокрал магазин.

В Роменский отдел полиции от хозяина одного из магазинов города поступило сообщение о краже. Мужчина пояснил, что неизвестные украли продукты питания, сигареты и алкоголь на общую сумму около 4000 гривен. Также, заявитель рассказал, что в торговое заведение он поехал сразу, как только сработала мобильная сигнализация. А уже потом, когда обнаружил, что магазин обокрали, сразу позвонил на линию 102.

Сотрудники полиции, прибывшие на вызов, провели проверку и уже оперативным путем вычислили злоумышленника. Им оказался 24-летний житель города, который ранее уже был судим за аналогичные преступления. Подозреваемого нашли быстро. Мужчина как раз гостил у знакомого, куда и принес все похищенное.

Как пояснил роменчанин, в тот вечер он вместе с товарищем гостил у знакомого. Уже поздно ночью хозяин дома ушел отдыхать, а гости продолжили употреблять спиртное. Когда алкоголь закончился, то 24-летний мужчина решил угостить своего друга и направился в магазин. Но вместо денег он взял с собой металлический прут, которым затем и сломал замок. Внутри набрал различные продукты питания, сигареты, алкоголь и прихватил с собой еще и мобильный телефон. С похищенным направился обратно к товарищу.

Полицейские сразу изъяли большую часть похищенного и вернули владельцу.

Следователи предъявили мужчине подозрение по ч.3 ст. 185 Уголовного кодекса Украины (кража) и направили данное уголовное производство в суд. За содеянное ему грозит до шести лет тюрьмы, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.