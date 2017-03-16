Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 13:3284

На Сумщине обнаружили нелегалку из России с 7-летним стажем «подпольной» жизни

На Ахтырщине полиция в рамках операции «Мигрант» обнаружила гражданку соседнего государства, которая 7 лет проживал на территории Украины, не имея при этом никаких разрешительных документов.

С целью предупреждения преступлений и правонарушений, совершаемых иностранцами или в отношении них, уменьшения негативного влияния этнической преступности на криминогенную ситуацию в регионе, полицейские Ахтырского района совместно с работниками миграционной службы проводят профилактические и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на выявление нарушителей миграционного законодательства.

Так, полицейские проверили авто- и железнодорожный вокзалы, 3 рынка, 24 частных помещения, где проживают иностранцы, 35 единиц автотранспорта, которым руководили граждане других стран. И среди нескольких нарушителей обнаружили 43-летнюю гражданку соседнего государства, которая с конца 2010 года проживает в Ахтырском районе без соответствующих разрешительных документов, чем нарушила условия пребывания на территории Украины и требования ст.203 КУоАП.

В связи с этим в миграционную службу на данное лицо было направлено обоснованное представление о принятии решения о принудительном ее выдворении за пределы Украины. По материалам сотрудников полиции органами ГМС относительно иностранки-правонарушителя был составлен административный протокол по ст.203 КУоАП.

«Нарушение иностранцами и лицами без гражданства правил пребывания в Украине, а именно - проживание без документов, по недействительным документам, уклонение от выезда из Украины после окончания соответствующего срока пребывания влечет наложение штрафа до 50 необлагаемых минимумов доходов граждан», - комментирует начальник Ахтырского отдела полиции Руслан Кладько.

Сотрудники Ахтырского ОП ГУНП в Сумской области обращаются к гражданам с призывом, если кому известна информация о нарушениях иностранцами действующего законодательства Украины, в том числе и миграционного, сообщить об этом в полицию в г. Ахтырка по телефону 2-33-44 или на круглосуточную линию «102», сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

Право Нелегалы
view counter

По тематике

08.12.2017 17:28

Полиция Сумщины продолжает выявлять нелегальных мигрантов

С начала общегосударственной операции «Мигрант» на территории области полицейские уже обнаружили 79 нелегалов, которые незаконно находились на территории Украины и...

26.09.2017 11:47

На Сумщине пограничники задержали нелегала

Пограничники Сумского пограничных отрядов обнаружили иностранца-нарушителя, который намеревался незаконно пересечь государственную границу....

12.09.2017 17:17

В Сумах копы остановили машину, полную нелегалов

Патрульные остановили водителя, который имел водительское удостоверение с признаками подделки и перевозил иностранцев без документов на право проживания в Украине....

13.06.2017 14:18

Пограничники задержали молдаванина-нелегала

В Глуховском районе пограничники отдела «Сопычь» Сумского отряда задержали нарушителя государственной границы Украины....

На Сумщине пограничники задержали двух граждан Азербайджана
16.03.2017 12:30

На Сумщине пограничники задержали двух граждан Азербайджана

Двух граждан Азербайджана, которые незаконно намеревались пересечь государственную границу, остановили 15 марта пограничники Сумского отряда....

view counter
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Астрология
Загрузка...
view counter

Фото

12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
22
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
9
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
4
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.