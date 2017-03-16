На Сумщине обнаружили нелегалку из России с 7-летним стажем «подпольной» жизни На Ахтырщине полиция в рамках операции «Мигрант» обнаружила гражданку соседнего государства, которая 7 лет проживал на территории Украины, не имея при этом никаких разрешительных документов.

С целью предупреждения преступлений и правонарушений, совершаемых иностранцами или в отношении них, уменьшения негативного влияния этнической преступности на криминогенную ситуацию в регионе, полицейские Ахтырского района совместно с работниками миграционной службы проводят профилактические и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на выявление нарушителей миграционного законодательства.

Так, полицейские проверили авто- и железнодорожный вокзалы, 3 рынка, 24 частных помещения, где проживают иностранцы, 35 единиц автотранспорта, которым руководили граждане других стран. И среди нескольких нарушителей обнаружили 43-летнюю гражданку соседнего государства, которая с конца 2010 года проживает в Ахтырском районе без соответствующих разрешительных документов, чем нарушила условия пребывания на территории Украины и требования ст.203 КУоАП.

В связи с этим в миграционную службу на данное лицо было направлено обоснованное представление о принятии решения о принудительном ее выдворении за пределы Украины. По материалам сотрудников полиции органами ГМС относительно иностранки-правонарушителя был составлен административный протокол по ст.203 КУоАП.

«Нарушение иностранцами и лицами без гражданства правил пребывания в Украине, а именно - проживание без документов, по недействительным документам, уклонение от выезда из Украины после окончания соответствующего срока пребывания влечет наложение штрафа до 50 необлагаемых минимумов доходов граждан», - комментирует начальник Ахтырского отдела полиции Руслан Кладько.

Сотрудники Ахтырского ОП ГУНП в Сумской области обращаются к гражданам с призывом, если кому известна информация о нарушениях иностранцами действующего законодательства Украины, в том числе и миграционного, сообщить об этом в полицию в г. Ахтырка по телефону 2-33-44 или на круглосуточную линию «102», сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.