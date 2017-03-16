На Сумщине обнаружили нелегалку из России с 7-летним стажем «подпольной» жизни

С целью предупреждения преступлений и правонарушений, совершаемых иностранцами или в отношении них, уменьшения негативного влияния этнической преступности на криминогенную ситуацию в регионе, полицейские Ахтырского района совместно с работниками миграционной службы проводят профилактические и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на выявление нарушителей миграционного законодательства.
Так, полицейские проверили авто- и железнодорожный вокзалы, 3 рынка, 24 частных помещения, где проживают иностранцы, 35 единиц автотранспорта, которым руководили граждане других стран. И среди нескольких нарушителей обнаружили 43-летнюю гражданку соседнего государства, которая с конца 2010 года проживает в Ахтырском районе без соответствующих разрешительных документов, чем нарушила условия пребывания на территории Украины и требования ст.203 КУоАП.
В связи с этим в миграционную службу на данное лицо было направлено обоснованное представление о принятии решения о принудительном ее выдворении за пределы Украины. По материалам сотрудников полиции органами ГМС относительно иностранки-правонарушителя был составлен административный протокол по ст.203 КУоАП.
«Нарушение иностранцами и лицами без гражданства правил пребывания в Украине, а именно - проживание без документов, по недействительным документам, уклонение от выезда из Украины после окончания соответствующего срока пребывания влечет наложение штрафа до 50 необлагаемых минимумов доходов граждан», - комментирует начальник Ахтырского отдела полиции Руслан Кладько.
Сотрудники Ахтырского ОП ГУНП в Сумской области обращаются к гражданам с призывом, если кому известна информация о нарушениях иностранцами действующего законодательства Украины, в том числе и миграционного, сообщить об этом в полицию в г. Ахтырка по телефону 2-33-44 или на круглосуточную линию «102», сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.
С начала общегосударственной операции «Мигрант» на территории области полицейские уже обнаружили 79 нелегалов, которые незаконно находились на территории Украины и...
Пограничники Сумского пограничных отрядов обнаружили иностранца-нарушителя, который намеревался незаконно пересечь государственную границу....
Патрульные остановили водителя, который имел водительское удостоверение с признаками подделки и перевозил иностранцев без документов на право проживания в Украине....
В Глуховском районе пограничники отдела «Сопычь» Сумского отряда задержали нарушителя государственной границы Украины....
Двух граждан Азербайджана, которые незаконно намеревались пересечь государственную границу, остановили 15 марта пограничники Сумского отряда....