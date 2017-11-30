Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 17:50185

Полицейские разыскали конотопского «парфюмера»

Чтобы сделать новогодний подарок своей матери, 25-летний конотопчанин украл женские духи в одном из местных магазинов.

К работникам Конотопского отдела полиции обратилась управляющая одного из местных магазинов. Женщина рассказала, что с полок магазина исчезла довольно дорогая туалетная вода стоимостью почти в две тысячи гривен.

Правоохранители решили проверить видео с камер наблюдения, на котором полицейские заметили ранее судимого 25-летнего местного, который причастен к краже из магазина.

Подозреваемого разыскали в тот же день. Последний не отрицал своей вины. Он пояснил, что духи хотел приобрести своей матери на новогодние праздники, а когда понял, что денег не хватает, решил их украсть.

Дорогой парфюм полицейские изъяли и вернули владельцу, а в отношении мужчины открыли уголовное производство по ч.2 ст.185 Уголовного кодекса Украины «Кража», которая предусматривает наказание до пяти лет заключения, сообщает Отдел коммуникации полиции в Сумской области.

Право Кража
view counter

По тематике

Сегодня 17:15

За выходные полиция Сумщины раскрыла восемь краж и два грабежа

В течение двух последних дней полицией Сумской области было раскрыто ряд преступлений, среди которых кражи из частных домохозяйств, магазинов и...

Вчера 13:43

В Сумах задержали вора, укравшего телефон у женщины

Сумчанин попросил позвонить, а сам с чужим телефоном бросился бежать....

22.12.2017 15:00

В Сумах поймали воровок-гастролерш

Две жительницы Кривого Рога «специализировались» на кражах денег у одиноких пенсионеров. Чтобы попасть в квартиры пожилых людей, последние придумывали разные...

22.12.2017 13:30

На Сумщине полиция раскрыла одиннадцать краж

За последние сутки правоохранители области разоблачили в совершении имущественных преступлений двенадцать злоумышленников, которые соблазнились на чужое имущество....

22.12.2017 12:06

Роменчанка украла в магазине духи

Чтобы сделать себе подарок в канун Нового года, 24-летняя жительница Ромен украла в одном из местных магазинов дорогой парфюм....

view counter
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Астрология
Загрузка...

Афиша

«Фердинанд» Фердинанд (США, 2017)
«Фердинанд» Фердинанд (США, 2017)
Кино Космос
12:15 – 40 грн. 16:40 – 45 грн.
«Новизна» Дрейк Доримус (США, 2017)
«Новизна» Дрейк Доримус (США, 2017)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D - 12:30 17:00
«Кто наш папа, чувак?» Лоуренс Шер (США, 2017)
«Кто наш папа, чувак?» Лоуренс Шер (США, 2017)
Кино Космос
20:55 – 50 грн.
«Джуманджи: Зов джунглей» Джейк Кэздан (США, 2017)
«Джуманджи: Зов джунглей» Джейк Кэздан (США, 2017)
Кино Космос
10:00 – 40 грн. 14:20 – 45 грн. 18:40 – 50 грн.
«Полуночный человек» Трэвис Заривны (США, Канада, 2017)
«Полуночный человек» Трэвис Заривны (США, Канада, 2017)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D - 21:00 23:45
«Звёздные войны: Последние джедаи» Райан Джонсон (США, 2017)
«Звёздные войны: Последние джедаи» Райан Джонсон (США, 2017)
Кино Дружба
14-20- 45 грн. 21-00 - 50 грн.
«Киборги» Ахтем Сейтаблаев (Украина, 2017)
«Киборги» Ахтем Сейтаблаев (Украина, 2017)
Кино Космос
14:30 – 40 грн. 18:30 – 50 грн.
view counter

Фото

12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
22
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
9
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
4
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.