Полицейские разыскали конотопского «парфюмера» Чтобы сделать новогодний подарок своей матери, 25-летний конотопчанин украл женские духи в одном из местных магазинов.

К работникам Конотопского отдела полиции обратилась управляющая одного из местных магазинов. Женщина рассказала, что с полок магазина исчезла довольно дорогая туалетная вода стоимостью почти в две тысячи гривен.

Правоохранители решили проверить видео с камер наблюдения, на котором полицейские заметили ранее судимого 25-летнего местного, который причастен к краже из магазина.

Подозреваемого разыскали в тот же день. Последний не отрицал своей вины. Он пояснил, что духи хотел приобрести своей матери на новогодние праздники, а когда понял, что денег не хватает, решил их украсть.

Дорогой парфюм полицейские изъяли и вернули владельцу, а в отношении мужчины открыли уголовное производство по ч.2 ст.185 Уголовного кодекса Украины «Кража», которая предусматривает наказание до пяти лет заключения, сообщает Отдел коммуникации полиции в Сумской области.