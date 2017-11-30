За выходные полиция Сумщины раскрыла восемь краж и два грабежа В течение двух последних дней полицией Сумской области было раскрыто ряд преступлений, среди которых кражи из частных домохозяйств, магазинов и карманные кражи в общественных местах.

В Шостке, двое местных жителей, сговорившись между собой, проникли во двор чужого дачного дома и похитили оттуда спутниковую антенну.

В Сумах, местный житель, работая в магазине, похитил из кассы торгового заведения деньги в сумме 6500 гривен. Однако, о краже стало известно, и теперь злоумышленник дает объяснения полиции.

В Белопольском районе полиция задержала гражданина по подозрению в совершении карманных краж. Правоохранители выяснили, что, находясь в выходной день на рынке города Ворожба, он украл мобильный телефон у невнимательного посетителя.

В тот же день на автовокзале Белополья вор, воспользовавшись тем, что одна из пассажирок «ловила ворон», похитил у нее кошелек с деньгами в сумме 280 гривен.

В Глуховском районе полиция задержала двух местных жителей, которые, взломав входную дверь в магазин в селе Сосновка, проникли внутрь и похитили оттуда мужское белье, продукты питания и водочные изделия.

Еще одну женщину, которая специализировалась на кражах из магазинов, вычислили сотрудники Глуховского отдела полиции. Установлено, что в течение последних двух дней, она за несколько «походов» в магазины известной сети супермаркетов, умудрилась вынести оттуда продуктов питания на общую сумму более 4000 гривен.

В Конотопе местный джентльмен, чтобы подготовить подарок любимой женщине, зашел в магазин бытовой химии и украл коробочку с духами стоимостью почти 1700 гривен.

По всем фактам краж полиция открыла уголовные производства по ст.185 «Кража» Уголовного кодекса Украины и начала следствие.

Кроме того, полиция Ахтырщини вчера раскрыла грабеж в селе Грунь. Днем ранее местный житель здесь открыто отобрал золотое кольцо у другого гражданина.

А в Шостке вечером мужчина пытался похитить металлические решетки с окон подъезда многоэтажного дома, однако был замечен жителями дома, которые и вызвали полицию, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.