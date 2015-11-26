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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 11:17208

В Сумах собираются потратить на реконструкцию областной больницы 860 млн гривен

28 декабря состоялось открытие терапевтических отделений областной клинической больницы, которые переехали в здание Сумского областного клинического психоневрологического диспансера на ул. Ковпака, 18.

«Я уверен, то, что мы уже имеем сегодня - это большой шаг вперед, а врачи, которые получили новое современное оборудование и помещения, будут предоставлять еще более качественные медицинские услуги и улучшат уровень обслуживания населения Сумской области. А на ближайшие несколько лет у нас в приоритете завершения реформирования областной клинической больницы», - прокомментировал глава Сумской облгосадминистрации Николай Клочко.

Из областного бюджета было выделено более 10 миллионов гривен на перепрофилирование блока Б в терапевтический корпус, в котором разместятся пять отделений: неврологическое, пульмонологическое, ревматологическое и гастроэнтерологическое, эндокринологическое и иммунологическое, приемное и клинико-диагностическую лабораторию. Больше всего средств потратили именно на необходимое оборудование – 5 183 288 гривен.

Такие реформирования состоялись в соответствии с разработанным проектом, который предусматривает строительство в три этапа. Первым этапом стала именно реконструкция помещений областного психоневрологического диспансера под областную клиническую больницу. В ближайших планах в рамках второго этапа планируется достройка блока «В» главного корпуса со вспомогательными зданиями и сооружениями, в частности, создание овощехранилища и гаража на 7 автомобилей с теплым складом. На заключительном третьем этапе - строительство нового хирургического корпуса и объектов инфраструктуры больницы, среди которых прачечная, пищеблок и другие.

Кроме этого, предусмотрено строительство трехэтажного учебного корпуса для студентов медицинских специальностей Сумского государственного университета и посадочной площадки для санитарной авиации для нужд Сумской областной клинической больницы и Сумской областной клинической детской больницы.

Согласно проекту стоимость строительных работ в областной клинической больнице составит более 859 млн гривен, сообщает сайт Сумской облгосадминистрации.

Общество Областная больница
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