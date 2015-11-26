В Сумах собираются потратить на реконструкцию областной больницы 860 млн гривен

«Я уверен, то, что мы уже имеем сегодня - это большой шаг вперед, а врачи, которые получили новое современное оборудование и помещения, будут предоставлять еще более качественные медицинские услуги и улучшат уровень обслуживания населения Сумской области. А на ближайшие несколько лет у нас в приоритете завершения реформирования областной клинической больницы», - прокомментировал глава Сумской облгосадминистрации Николай Клочко.
Из областного бюджета было выделено более 10 миллионов гривен на перепрофилирование блока Б в терапевтический корпус, в котором разместятся пять отделений: неврологическое, пульмонологическое, ревматологическое и гастроэнтерологическое, эндокринологическое и иммунологическое, приемное и клинико-диагностическую лабораторию. Больше всего средств потратили именно на необходимое оборудование – 5 183 288 гривен.
Такие реформирования состоялись в соответствии с разработанным проектом, который предусматривает строительство в три этапа. Первым этапом стала именно реконструкция помещений областного психоневрологического диспансера под областную клиническую больницу. В ближайших планах в рамках второго этапа планируется достройка блока «В» главного корпуса со вспомогательными зданиями и сооружениями, в частности, создание овощехранилища и гаража на 7 автомобилей с теплым складом. На заключительном третьем этапе - строительство нового хирургического корпуса и объектов инфраструктуры больницы, среди которых прачечная, пищеблок и другие.
Кроме этого, предусмотрено строительство трехэтажного учебного корпуса для студентов медицинских специальностей Сумского государственного университета и посадочной площадки для санитарной авиации для нужд Сумской областной клинической больницы и Сумской областной клинической детской больницы.
Согласно проекту стоимость строительных работ в областной клинической больнице составит более 859 млн гривен, сообщает сайт Сумской облгосадминистрации.
Поликлиника областной больницы уже переехала в помещения теперь уже бывшего психдиспансера....
Консультационная поликлиника Сумской областной больницы переезжает на Веретеновку и через три дня, с 8 декабря будет работать по новому адресу:...
Сегодня, 29 марта, состоялось выездное совещание на базе коммунального учреждения областного совета «Сумская областная клиническая больница»....
14 февраля в помещении областной клинической больницы состоялся «круглый стол», на котором рассматривались вопросы доступности медицинских услуг жителям Сумщины....
На проведение ремонтных работ из бюджета развития области выделено более 700 тысяч гривен....