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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 16:59147

Замначальника полиции Сумщины поймал дачных воров

Трое молодых сумчан похитили из частного хозяйства одного из дачных кооперативов металлические изделия и планировали сдать их в металлоприемный пункт в областном центре.

Около 14:00, возвращаясь в Сумы, заместитель начальника Главного управления полиции Владимир Бабич заметил на автотрассе ВАЗ-2107, на верхнем багажнике которого были нагружены крупногабаритные металлические вещи. Внимание правоохранителя привлек тот факт, что водитель легковушки, едва завидев «полицейские» номера на автомобиле позади, резко ускорился, явно пытаясь оторваться. Это вызвало подозрение, ведь перевозимый металл, вполне возможно, мог быть похищенным.

Известив патрульную полицию о подозрительной машине, полицейский стал преследовать ее, пытаясь остановить вероятных подозреваемых в совершении кражи. А когда двое пассажиров стали прямо на ходу сбрасывать металл, подозрения подтвердились.

«Преследование продолжалось около 15 минут. Общими с дежурным экипажем усилиями машину удалось остановить на территории одного из сумских автокооперативов, - комментирует событие Владимир Бабич. - Выяснилось, что молодые люди ранее уже попадали в поле зрения правоохранителей, и имеют несколько административных взысканий за употребление наркотиков и другие правонарушения. Юношей передали вызванной следственно-оперативной группе Сумского отдела полиции, которая выясняет обстоятельства этой кражи и проверяет подозреваемых на причастность к совершению других аналогичных преступлений на территории области».

Один из задержанных, 17-летний сумчанин, признается: вместе с друзьями перелезли через забор частной усадьбы и украли две ванны. Двое других ребят в возрасте 20-ти и 18-ти лет, утверждают, что они задержаны якобы за вождение без соответствующего водительского удостоверения.

Сейчас сотрудники полиции уже установили личности потерпевших и открыли отношении подозреваемых уголовное производство по ст. 185 УК Украины, в рамках которого выясняют все обстоятельства совершенного юношами кражи и вызванные их действиями ущерб.

Право Кража
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