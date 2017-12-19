Дом депутата Сумского облсовета забросали коктейлями Молотова (обновлено) Сегодня, 4 января, около 4 часов утра было совершено бандитское нападение на дом депутата областного совета, члена депутатской группы «За людей» Андрея Божка.

Об этом на своей странице в фейсбуке сообщил его коллега Андрей Кисиль:

«В помещении, где находились сам Андрей Божок, его жена и ребенок, были разбиты окна и брошены бутылки с зажигательной смесью. К счастью, мощного возгорания удалось не допустить, семья депутата физически не пострадала.

По многим признакам, нападение было четко спланировано и подготовлено заранее. Поэтому мы убеждены, что речь идет не о хулиганских действиях, а о целенаправленном преступлении, напрямую связанном с депутатской деятельностью Андрея Божка и группы «За людей».

В течение только последних нескольких месяцев при непосредственном участии Андрея Божка и других членов депутатской группы «За людей» было возбуждено ряд резонансных вопросов, в которых защита интересов жителей Сумщины откровенно мешала частным интересам и личным амбициям отдельных лиц.

Это и поддержка громад четырех районов области о прекращении неэффективной деятельности ландшафтного парка «Сеймский», и выявление земельных сделок с признаками преступления на Белопольщине, и отстаивание права жителей Сумского района на создание Юнаковской ОТГ, в процессе чего наша группа дошла до уровня Администрации Президента Украины и др.

Депутатская группа «За людей» имеет обоснованную версию о личности заказчика сегодняшнего преступления. Учитывая особо важное положение, которое данное лицо занимает в системе органов власти Сумщины, до завершения следствия мы воздержимся от обнародования и прямого обвинения данного лица. Вместе с тем, работникам правоохранительных органов сообщены обстоятельства недавних угроз физической расправой со стороны этого лица в адрес депутата Андрея Божка и названы свидетели, в присутствии которых были осуществлены эти угрозы.

Мы однозначно расцениваем нападение на Андрея Божка как попытку запугивания и влияния на деятельность депутатов группы «За людей», откровенный бандитизм со стороны лиц, связанных с выполнением функций государства и местного самоуправления, и попытку подорвать основы законности и правопорядка в пограничном регионе.

Учитывая это, требуем от органов прокуратуры, Нацполиции и Службы безопасности Украины эффективного и беспристрастного расследования преступления и привлечения к ответственности виновных лиц, какие бы должности они не занимали.

Подчеркиваем, что после сегодняшнего события речь идет уже не о честной политической конкуренции, а об откровенном криминале, который угрожает стабильности, общественному спокойствию и общественной безопасности в нашей области.

В то же время, заверяем: никакое давление и бандитизм не заставят членов депутатской группы «За людей» прекратить свою деятельность, и принять правила политических торгов, кулуарных договоренностей и предательства интересов людей ради чьих-то грязных сделок».

Информацию подтвердили в прокуратуре Сумской области. Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 194 Уголовного кодекса Украины (Умышленное уничтожение или повреждение имущества).

"Сумской местной прокуратурой взято на контроль ход расследования уголовного производства, начатого 4.01.2018 по факту умышленного повреждения имущества депутата Сумского областного совета путем поджога. Сведения в ЕРДР внесены по ч.2 ст. 194 УК Украины. Около 4:00 утра в помещение депутата через разбитые стекла окон брошены две бутылки с горючей смесью. К счастью люди, которые были в доме, не пострадали, повреждения помещения незначительны. Проводятся неотложные первоочередные следственные действия, направленные на установление обстоятельств и лиц, причастных к этому преступлению. Дальнейшее следствие поручено Сумскому городскому отделу полиции", - написала на своей странице в Фейсбуке пресс-секретарь прокуратурі Сумской области Наталья Науменко.