Сумским пенсионерам заплатили 115 миллионов за январь

Общая потребность в средствах на январь составляет 245,1 млн гривен. По состоянию на 15 января на их обеспечение направлены средства в объеме 114,8 млн гривен.
Это соответствует 14-му числу графика поденного финансирования выплаты пенсии.
Сумским объединенным управлением Пенсионного фонда Украины Сумской области осуществляется финансирование пенсионных выплат пенсионерам м. Сумы и Сумского района....
Для удобства граждан и обеспечения своевременной выплаты пенсий с учетом праздничных дней в январе 2018 года Пенсионный фонд начал выплату...
Сумское объединенное управление Пенсионного фонда Украины Сумской области осуществляет финансирование пенсионных выплат пенсионерам г. Сумы и Сумского района за декабрь....
Сумским объединенным управлением Пенсионного фонда Украины Сумской области начато финансирование выплаты пенсий за декабрь 2017 года....
В пятницу, 24 ноября, в Сумах завершили выплату пенсий за текущий месяц....