Сумским пенсионерам заплатили 115 миллионов за январь Сумским объединенным управлением Пенсионного фонда Украины Сумской области осуществляется финансирование пенсионных выплат пенсионерам Сум и Сумского района.

Общая потребность в средствах на январь составляет 245,1 млн гривен. По состоянию на 15 января на их обеспечение направлены средства в объеме 114,8 млн гривен.

Это соответствует 14-му числу графика поденного финансирования выплаты пенсии.