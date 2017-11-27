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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 12:59144

Сумским пенсионерам заплатили 115 миллионов за январь

Сумским объединенным управлением Пенсионного фонда Украины Сумской области осуществляется финансирование пенсионных выплат пенсионерам Сум и Сумского района.

Общая потребность в средствах на январь составляет 245,1 млн гривен. По состоянию на 15 января на их обеспечение направлены средства в объеме 114,8 млн гривен.

Это соответствует 14-му числу графика поденного финансирования выплаты пенсии.

Общество Пенсии
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МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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