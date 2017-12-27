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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 16:53143

Роменчанина поймали на попытке обокрасть элеватор

С территории элеватора 33-летний житель Роменского района украл металлические швеллеры, за которые «оплатил» уголовной ответственностью.

К участковым офицерам Роменского отдела полиции обратился начальник службы охраны одного из элеваторов района и сообщил, что при проверке работы работников предприятия выявил факт кражи 9 швеллеров, стоимостью почти в 3000 гривен.

Полицейские, прибывшие на вызов, выяснили, что 33-летний водитель трактора, находясь на территории элеватора, заметил указанные металлические вещи, которые решил украсть. Похищенное погрузил на прицеп трактора и засыпал сверху отходами от кукурузы. А «погорел» он при проверке вывозимых отходов, которую осуществлял руководитель службы безопасности, о чем сразу сообщил в полицию.

В отношении мужчины следователи открыли уголовное производство по ч.1 ст. 185 Уголовного кодекса Украины (кража). Санкция статьи предусматривает наказание в виде уплату штрафа, исправительных работ или лишения свободы сроком до трех лет ,сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

Право Кража Роменский район
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МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
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Зомби в Сумах
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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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