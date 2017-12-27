Роменчанина поймали на попытке обокрасть элеватор С территории элеватора 33-летний житель Роменского района украл металлические швеллеры, за которые «оплатил» уголовной ответственностью.

К участковым офицерам Роменского отдела полиции обратился начальник службы охраны одного из элеваторов района и сообщил, что при проверке работы работников предприятия выявил факт кражи 9 швеллеров, стоимостью почти в 3000 гривен.

Полицейские, прибывшие на вызов, выяснили, что 33-летний водитель трактора, находясь на территории элеватора, заметил указанные металлические вещи, которые решил украсть. Похищенное погрузил на прицеп трактора и засыпал сверху отходами от кукурузы. А «погорел» он при проверке вывозимых отходов, которую осуществлял руководитель службы безопасности, о чем сразу сообщил в полицию.

В отношении мужчины следователи открыли уголовное производство по ч.1 ст. 185 Уголовного кодекса Украины (кража). Санкция статьи предусматривает наказание в виде уплату штрафа, исправительных работ или лишения свободы сроком до трех лет ,сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.