На Сумщине сторож обокрал грузовик, который охранял В одном из сел Шосткинского района 23-летний охранник воспользовался своим служебным положением и обокрал припаркованный на территории частного предприятия грузовик.

В Шосткинский отдел полиции с заявлением о краже обратился водитель грузовика. Он рассказал правоохранителям, что из автомобиля, который он оставил на ночь на территории одного из частных предприятий, похищены портативный телевизор, газовую горелку и набор ключей.

«Похищенные из грузовика вещи были найдены во время осмотра прилегающей территории, - говорит Валерий Строкач, начальник Шосткинского отдела полиции. - А потом наши сотрудники установили и самого вора - им оказался сторож этого же частного предприятия».

Мужчине 23 года. Будучи на рабочем месте, он воспользовался своим служебным положением для собственного обогащения.

Полицейские вернули владельцу похищенное сторожем имущество. Уголовное производство, открытое по признакам ч. 1 ст. 185 Уголовного кодекса Украины «Кража», уже направлено в суд. Санкция статьи предусматривает штраф от пятидесяти до ста необлагаемых минимумов доходов граждан или общественные работы на срок от восьмидесяти до двухсот сорока часов, либо исправительные работы на срок до двух лет, либо арест на срок до шести месяцев, либо лишение свободы на срок до трех лет, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.