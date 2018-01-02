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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 12:5695

И второй перевозчик мусора в Сумах хочет повысить тарифы в два раза

ООО «Сервисресурс» рассчитало новые тарифы на услуги по организации сбора, вывоза твердых бытовых, крупногабаритных и ремонтных отходов, сообщается на сайте мэрии.

На сегодняшний день предприятие предоставляет услуги по тарифам, которые были определены решением исполнительного комитета Сумского городского совета от 16 мая 2017 № 209, но в настоящее время этот тариф не покрывает фактические затраты предприятия.

Процедура изменения тарифа является насущной необходимостью в связи со следующими изменениями: повышением минимальной заработной платы в 1,16 раза, ростом цен на горюче-смазочные материалы на 35%, на запасные части, шины в 2 раза.

Предлагаемые изменения увеличат размер среднего планового тарифа по предприятию на 125%.

Периодичность предоставления услуг остается неизменной: для жителей многоэтажных домов - ежедневно, для жителей частного сектора - один раз в неделю.

Уровень рентабельности корректируемой стоимости услуг составляет: для населения - 0%, бюджетных учреждений - 12%, для других потребителей - 45%.

Откорректированный размер тарифа рассчитан в соответствии с действующим законодательством Украины, с соблюдением требований Постановлени Кабинета Министров Украины от 26 июля 2006 № 1010 «Об утверждении Порядка формирования тарифов на услуги по вывозу бытовых отходов».

Согласно Порядку доведения до потребителей информации о перечне жилищно-коммунальных услуг, структуре цен / тарифов, изменении цен / тарифов с обоснованием ее необходимости и об учете соответствующей позиции территориальных общин, утвержденного приказом Минрегионстроя Украины от 30 июля 2012 года № 390, ООО «Сервисресурс» в течение 7 календарных дней со дня размещения этого сообщения принимает замечания и предложения от физических и юридических лиц по адресу: 40007, м. Сумы, ул. Менжинского, 3, по телефону: (0542) 64-09-88, эл. адресу: tovservisresurs@gmail.com.

Тариф можно посмотреть здесь.

Составляющие тарифа - здесь.

Напомним, 24 января ООО «А-Муссон» сообщил, что хочет повысить тарифы в 2,5 раза. У «Сервисресурса» аппетиты чуть поскромнее.

Экономика Вывоз мусора Вывоз ТБО Повышение тарифов Сервисресурс Тарифы
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