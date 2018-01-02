В Сумах столкнулись две легковушки: есть пострадавшие

Водитель Ланоса, двигаясь по ул. Засумская, из-за бликов солнца не увидел Ниву и не пропустил ее, в результате чего произошло столкновение. Оба автомобиля получили механические повреждения. Также в аварии пострадали два человека – с травмами разной степени тяжести их госпитализировали, пишет 0542.ua.
На месте ДТП работали патрульные полицейские.
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