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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 12:49118

В Сумах столкнулись две легковушки: есть пострадавшие

Сегодня, 25 января, около 9:30, на перекрестке улиц Засумская и Ярослава Мудрого столкнулись два автомобиля – Део Ланос и Нива.

Водитель Ланоса, двигаясь по ул. Засумская, из-за бликов солнца не увидел Ниву и не пропустил ее, в результате чего произошло столкновение. Оба автомобиля получили механические повреждения. Также в аварии пострадали два человека – с травмами разной степени тяжести их госпитализировали, пишет 0542.ua.

На месте ДТП работали патрульные полицейские.

Право Дтп
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
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Зомби в Сумах
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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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