В Сумах столкнулись две легковушки: есть пострадавшие Сегодня, 25 января, около 9:30, на перекрестке улиц Засумская и Ярослава Мудрого столкнулись два автомобиля – Део Ланос и Нива.

Водитель Ланоса, двигаясь по ул. Засумская, из-за бликов солнца не увидел Ниву и не пропустил ее, в результате чего произошло столкновение. Оба автомобиля получили механические повреждения. Также в аварии пострадали два человека – с травмами разной степени тяжести их госпитализировали, пишет 0542.ua. На месте ДТП работали патрульные полицейские.