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Елена Адаменко
Елена Адаменко
Сегодня 08:30668

Не коррупционер: дело зампрокурора Сумщины закрыли

Причина закрытия административного дела в отношении зампрокура области Сергея Маслюка - отсутствие состава админправонарушения в его действиях.

Таково решение суда, которое огласили сегодня, 29 января.

Напомним: 18 декабря Департамент защиты экономики Национальной полиции Украины вручил Сергею Маслюку протокол по ч. 4 ст. 172-6 КУоАП (Нарушение требований финансового контроля). Протокол составлен за невнесение в декларацию продажи женой прокурора автомобиля «Тойота Камри» в 2015 году.

Право Коррупция Сергей Маслюк
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
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Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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