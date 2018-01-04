Не коррупционер: дело зампрокурора Сумщины закрыли

Таково решение суда, которое огласили сегодня, 29 января.
Напомним: 18 декабря Департамент защиты экономики Национальной полиции Украины вручил Сергею Маслюку протокол по ч. 4 ст. 172-6 КУоАП (Нарушение требований финансового контроля). Протокол составлен за невнесение в декларацию продажи женой прокурора автомобиля «Тойота Камри» в 2015 году.
Сегодня, 26 января, суд закончил рассматривать протокол о коррупции, составленный на зампрокурора Сумской области Сергея Маслюка....
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