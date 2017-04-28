В Сумах будут судить экс-директора ПТУ за растрату На скамье подсудимых оказался бывший директор учебного заведения, допустивший повреждение системы отопления и который выплачивал средства неработающим сотрудникам.

Прокуратурой Сумской области утвержден и направлен в суд обвинительный акт в отношении бывшего директора государственного профессионально-технического учебного заведения по обвинению в ряде преступлений.

Как сообщил прокурор отдела прокуратуры области Максим Алексеев, в частности руководитель учреждения в течение 2015-2017 годов из корыстных побуждений, используя свое служебное положение вопреки интересам службы, дал указание инспектору по кадрам и старшему мастеру производственного обучения вносить в официальные документы, а именно приказы, табели учета рабочего времени и сведения о начислении и выплате заработной платы лицам, которые фактически в учреждении не работали. На основании подписанных директором табелей учета рабочего времени за указанный период шести лицам было безосновательно выплачено около 60 тыс. грн.

Кроме того, директор заведения приказал своему подчиненному отключить систему отопления в учебных корпусах училища с целью дальнейшего присвоения средств, выделенных на ее восстановление. Вследствие таких противоправных действий заведения причинены убытки в сумме 116 тыс. грн (стоимость работ по восстановлению и материалы).

Действия обвиняемого квалифицированы по ч. 2 ст. 191 (растрата чужого имущества путем злоупотребления служебным лицом своим служебным положением), ч. 1 ст. 366 (выдача должностным лицом заведомо ложных официальных документов) и по ч. 1 ст. 364 (злоупотребление служебным положением) УК Украины.

Справка: бывшему директору учебного заведения грозит ограничение свободы на срок до пяти лет или лишение свободы на тот же срок с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет, сообщает пресс-служба прокуратуры области.

Как известно, речь идет о директоре Сумского высшего профессионального училища строительства и автотранспорта (ПТУ № 11) Игоре Козолупе.