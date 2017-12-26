В сумских больницах продолжаются ремонты Информацию о проведении ремонтов лечебно-профилактическими учреждениями за прошедшую неделю предоставил горотдел здравоохранения.

На прошлой неделе проводились текущие ремонты в КУ «Сумская городская клиническая больница №1» (ремонт лестницы стационарного корпуса, коридора физиотерапевтического отделения и палаты кардиологического отделения), в КУ «Сумская городская клиническая больница №5» (ремонт отделения микрохирургии глаза, гастроэнтерологического отделения, терапевтического отделения, хирургического отделения №2, отоларингологического отделения, отделения реанимации, гинекологического отделения, дезкамеры, помещений инженерной службы) и в КУ «Сумской городской клинический роддом Пресвятой Девы Марии» (ремонт родильного зала).