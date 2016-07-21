Еще одна альтернатива: Горького предлагают переименовать в Толкина На сайте онлайн-петиций появилось обращение «Переименование улицы им. Горького на улицу им. Толкина».

«Из новостей узнал о переименовании улицы им. Горького. Поэтому предлагаю сумчанам хоть раз выбрать название улицы не из соображений местного патриотизма или исторической справедливости, а ради памяти писателя мирового масштаба.

Так как улица уже долгое время носит имя так сказать литературного деятеля, то почему бы и не предоставить ей имя также писателя, но более выдающегося.

В связи с этим, предлагаю назвать улицу в честь Джона Рональда Руэла Толкина. Он без сомнения является одной из самых выдающихся фигур в современной литературе в целом и в фэнтези частности. Его вклад в культуру невозможно переоценить, подтверждением этого является огромное количество экранизаций и переизданий его книг. Сюжеты его романов неоднократно воспевались как зарубежными, так и отечественными группами и исполнителями, а количество фанов его творчества во всем мире исчисляется сотнями миллионов. Именно поэтому считаю, что назвать в его честь одну из центральных улиц нашего города будет очень кстати.

Кроме того, насколько мне известно, в Украине не так много городов могут похвастаться тем, что их улицы названы в честь современных зарубежных писателей, и это может стать дополнительной туристической достопримечательностью нашего города.

К тому же это значительно веселее, чем еще одна улица со скучным названием, о которой никто ничего не знает. Только представьте себе как красноречиво это будет звучать: улица Толкина!» - пишет автор петиции Россахацкий Денис Владимирович.

Дата начала сбора подписей: 21 февраля 2018 года. До конца сбора подписей осталось 45 дней. По состоянию на 21 февраля петицию подписали 5 человек из 250 необходимых.

Напомним: уже есть несколько вариантов переименования ул. Горького – Суджанская, Семена Сапуна…