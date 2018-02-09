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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 16:22442

В Путивле обокрали монастырь

По факту кражи из монастыря в Путивле полиция открыла уголовное производство.

Принимаются меры по розыску злоумышленников. В связи с єтим работники полиции обращаются ко всем гражданам, которым известна любая информация, которая поможет следствию, сообщить в Путивльское отделение полиции или в ближайший к вам отдел полиции. Анонимность гарантируется.

Происшествие произошло в ночь с пятницы на субботу. Злоумышленник, взломав решетку и повредив окно, попал внутрь помещения. Там, из церковной лавки, он вынес все серебряные изделия (крестики, ложки, цепочки). Роскурочил и икону. Там, под стеклом, находилась золотая цепочка, которую он также забрал. Действия злоумышленника в полиции квалифицировали по ст. 185 ч. 3 «Кража» и начали уголовное производство. Принимаются меры по установлению его личности и задержания.

Право Кража Путивль

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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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