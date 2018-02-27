За сутки полиция Сумщины разоблачила грабеж и пять краж Полицейским удалось не только найти злоумышленников, но и вернуть большую часть похищенного.

Так, два корыстных преступления - грабеж и кражу раскрыли глуховские полицейские. В первом случае, местные оперативники установили личность злоумышленника, который, открыто завладел мобильным телефоном 17-летней студентки. Им оказался 22-летний глуховчанин, который сразу сбыл гаджет, а полученные за него деньги потратил по своему усмотрению. По данному факту в полиции открыто уголовное производство по ч.2 ст. 186 «Грабеж» Уголовного кодекса Украины, в рамках которого правоохранители выясняют все обстоятельства данного правонарушения и проверяют подозреваемого на причастность к совершению других аналогичных преступлений в районе. Во втором случае, на краже металлических изделий со двора частного домовладения попался 53-летний местный житель. Полицейским удалось не только найти злоумышленника, но и вернуть владелице похищенные вещи.

Кражу продуктов питания из одного из торговых заведений Сум на сумму в 880 гривен и банковской карты у местного жителя раскрыли местные полицейские. Злоумышленниками оказались 26-летний покупатель и 37-летняя знакомая потерпевшего. В обоих случаях правоохранителям удалось отыскать и вернуть похищенное владельцам.

А в Лебединском и Шосткинском районах полицейские раскрыли две кражи со складских помещений.

По всем установленным фактам совершенных краж в полиции возбуждены уголовные производства по ст.185 Уголовного кодекса Украины и начаты соответствующие следственные действия, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.