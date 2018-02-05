Сумские дорожники почти готовы к ремонтному сезону

Об этом он заявил сегодня, 26 марта, во время аппаратного совещания в мэрии.
- За зимний период предприятие полностью отремонтировало две асфальтные установки, - доложил он. – Сегодня начинаем их испытание. Я думаю, что в течение двух дней отработаем и в любое время запустим их в работу при надлежащих погодных условиях. Я думаю, что это будет не раньше, чем 10 апреля, потому что по прогнозам плюсовая температура будет только со следующей недели. К сезону дорожники полностью готовы, готовы приступить к работам. Материалы частично завезены, частично в дороге. Что касается запуска третьей установки, то работы двигаются. Я думаю, что мы ее запустим на полный цикл где-то к 1 мая, потому что асфальтобетон в таком количестве и такого качества нужен только при капитальном ремонте. Поэтому все идет по графику, сбоев нет.
- По новым проектам у нас будет использоваться полностью новый асфальтобетон, да? – поинтересовался первый заммэра Владимир Войтенко.
- Частично да, на 20 лет Победы точно…
- Роменская, верхний слой?
- Роменская это однозначно, там по проекту. И все новые, которые спроектированы, будут проведены тендера, будем начинать.
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