Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 08:44220

Сумские дорожники почти готовы к ремонтному сезону

Директор КП «Дорремстрой» Александр Вегера высказал готовность начинать работу по ремонту дорог, как только потеплеет.

Об этом он заявил сегодня, 26 марта, во время аппаратного совещания в мэрии.

- За зимний период предприятие полностью отремонтировало две асфальтные установки, - доложил он. – Сегодня начинаем их испытание. Я думаю, что в течение двух дней отработаем и в любое время запустим их в работу при надлежащих погодных условиях. Я думаю, что это будет не раньше, чем 10 апреля, потому что по прогнозам плюсовая температура будет только со следующей недели. К сезону дорожники полностью готовы, готовы приступить к работам. Материалы частично завезены, частично в дороге. Что касается запуска третьей установки, то работы двигаются. Я думаю, что мы ее запустим на полный цикл где-то к 1 мая, потому что асфальтобетон в таком количестве и такого качества нужен только при капитальном ремонте. Поэтому все идет по графику, сбоев нет.

- По новым проектам у нас будет использоваться полностью новый асфальтобетон, да? – поинтересовался первый заммэра Владимир Войтенко.

- Частично да, на 20 лет Победы точно…

- Роменская, верхний слой?

- Роменская это однозначно, там по проекту. И все новые, которые спроектированы, будут проведены тендера, будем начинать.

Общество Ремонт дорог

По тематике

12.03.2018 12:26

На Сумщине ожидают ремонтно-дорожный бум

Нынешний год для Сумской области должен стать годом интенсивного ремонта автомобильных дорог общего пользования....

20.02.2018 08:14

Сумчане требуют ремонт дороги на ул. Героев Крут

На сайте онлайн-петиций сумчане собирают подписи под обращением «Немедленный и КАПИТАЛЬНЫЙ ремонт дороги на Героев Крут»....

19.02.2018 12:20

На дорогу возле областной больницы ждет ремонт, но попозже

Дорогу возле областной больницы по улице Ковпака отремонтируют сразу после того, как она перейдет в коммунальную собственность города....

06.02.2018 15:40

Сумская «Девятка» не увидит ремонта дорог и освещения еще минимум год

Получила ответ городских властей онлайн-петиция «Прошу отремонтировать дорогу и сделать освещение по ул. Демьяна Коротченко»....

05.02.2018 15:00

На Ямпольщине собираются потратить на ремонт дорог больше 60 миллионов

Вопрос обсуждался сегодня, 5 февраля, на аппаратном совещании в Сумской облгосадминистрации....

view counter
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Астрология
Загрузка...
view counter

Фото

12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
22
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
9
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
4
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.