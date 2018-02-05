Сумские дорожники почти готовы к ремонтному сезону Директор КП «Дорремстрой» Александр Вегера высказал готовность начинать работу по ремонту дорог, как только потеплеет.

Об этом он заявил сегодня, 26 марта, во время аппаратного совещания в мэрии.

- За зимний период предприятие полностью отремонтировало две асфальтные установки, - доложил он. – Сегодня начинаем их испытание. Я думаю, что в течение двух дней отработаем и в любое время запустим их в работу при надлежащих погодных условиях. Я думаю, что это будет не раньше, чем 10 апреля, потому что по прогнозам плюсовая температура будет только со следующей недели. К сезону дорожники полностью готовы, готовы приступить к работам. Материалы частично завезены, частично в дороге. Что касается запуска третьей установки, то работы двигаются. Я думаю, что мы ее запустим на полный цикл где-то к 1 мая, потому что асфальтобетон в таком количестве и такого качества нужен только при капитальном ремонте. Поэтому все идет по графику, сбоев нет.

- По новым проектам у нас будет использоваться полностью новый асфальтобетон, да? – поинтересовался первый заммэра Владимир Войтенко.

- Частично да, на 20 лет Победы точно…

- Роменская, верхний слой?

- Роменская это однозначно, там по проекту. И все новые, которые спроектированы, будут проведены тендера, будем начинать.