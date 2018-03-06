Сумские мусорщики не могут вывезти мусор из частного сектора

Вопрос подняли сегодня, 26 марта, во время аппаратного совещания в мэрии.
- Обращаюсь к перевозчикам бытового мусора: есть замечания к подъезду именно сейчас к контейнерным площадкам? – спросил первый заммэра Сум Владимир Войтенко.
- Нет, сейчас нет, - ответил директор ООО «А-Муссон» Алексей Олийнык. – Сейчас проблема с частным сектором. Дороги были прочищены, но оно подтаивает и проваливается. И машины частные ставят, так что не проедешь по некоторым улицам.
- Давайте там, где мы можем помочь, мы обязательно поможем, - предложил В.Войтенко. – Яременко (директор департамента инфраструктуры – Ред.) и Вегера (директор КП «Дорремстрой»).
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