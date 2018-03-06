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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 09:50220

Сумские мусорщики не могут вывезти мусор из частного сектора

Объясняют нечищеными узкими дорогами.

Вопрос подняли сегодня, 26 марта, во время аппаратного совещания в мэрии.

- Обращаюсь к перевозчикам бытового мусора: есть замечания к подъезду именно сейчас к контейнерным площадкам? – спросил первый заммэра Сум Владимир Войтенко.

- Нет, сейчас нет, - ответил директор ООО «А-Муссон» Алексей Олийнык. – Сейчас проблема с частным сектором. Дороги были прочищены, но оно подтаивает и проваливается. И машины частные ставят, так что не проедешь по некоторым улицам.

- Давайте там, где мы можем помочь, мы обязательно поможем, - предложил В.Войтенко. – Яременко (директор департамента инфраструктуры – Ред.) и Вегера (директор КП «Дорремстрой»). 

Общество Вывоз мусора

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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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