Сумские мусорщики не могут вывезти мусор из частного сектора Объясняют нечищеными узкими дорогами.

Вопрос подняли сегодня, 26 марта, во время аппаратного совещания в мэрии.

- Обращаюсь к перевозчикам бытового мусора: есть замечания к подъезду именно сейчас к контейнерным площадкам? – спросил первый заммэра Сум Владимир Войтенко.

- Нет, сейчас нет, - ответил директор ООО «А-Муссон» Алексей Олийнык. – Сейчас проблема с частным сектором. Дороги были прочищены, но оно подтаивает и проваливается. И машины частные ставят, так что не проедешь по некоторым улицам.

- Давайте там, где мы можем помочь, мы обязательно поможем, - предложил В.Войтенко. – Яременко (директор департамента инфраструктуры – Ред.) и Вегера (директор КП «Дорремстрой»).