В Сумах задержали магазинного вора Происшествие случилось на проспекте Михаила Лушпы.

Охранники магазина остановили 30-летнего мужчину, который нерассчитавшись пытался вынести из магазина три шоколадки и две палкиколбасы. Объяснить причину совершения преступления он не смог. Общая сумма похищено составила более 400 гривен.

На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа.

По данному факту следователи открыли уголовное производство по ст. 185 (кража) УК.