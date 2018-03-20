В Сумах задержали магазинного вора

Охранники магазина остановили 30-летнего мужчину, который нерассчитавшись пытался вынести из магазина три шоколадки и две палкиколбасы. Объяснить причину совершения преступления он не смог. Общая сумма похищено составила более 400 гривен.
На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа.
По данному факту следователи открыли уголовное производство по ст. 185 (кража) УК.
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