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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 17:59176

За минувшие сутки полицейские Сумщины раскрыли 9 краж

Правоохранителям удалось не только найти злоумышленников, но и в большинстве случаев вернуть похищенное владельцам.

Так, бурынские полицейские разоблачили 37-летнего домушника, который вломился в сельский нежилой дом и вынес оттуда бензопилу, насосную станцию, одежду и продукты питания. Часть похищенного уже изъята, и решается вопрос о возвращении их владельцу.

Двух похитителей наличных средств разоблачили полицейские Сум. В первом случае 2000 гривен и мобильный телефон украл у своей знакомой ее 32-летний сверстник. А во втором - 2000 гривен снял с чужой банковской карточки другой 30-летний сумчанин.

Две кражи мобильного телефона и велосипеда раскрыли полицейские Ямполя. А полицейские Сумского района разоблачили двух воров 24 и 54 лет, которые обокрали соответственно дачный дом и частное домовладение. «Добычей» злоумышленников стали металлические изделия на сумму более 5000 гривен и автомобильный домкрат.

Еще две кражи мобильных телефонов раскрыли полицейские Тростянца и Ахтырки.

По всем этим фактам следователи полиции открыли уголовные производства по соответствующим частям ст. 185 «Кража» Уголовного кодекса Украины, в рамках которых подозреваемые будут проверены на причастность к совершению других имущественных преступлений, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

Право Кража
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
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Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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