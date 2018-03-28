За минувшие сутки полицейские Сумщины раскрыли 9 краж Правоохранителям удалось не только найти злоумышленников, но и в большинстве случаев вернуть похищенное владельцам.

Так, бурынские полицейские разоблачили 37-летнего домушника, который вломился в сельский нежилой дом и вынес оттуда бензопилу, насосную станцию, одежду и продукты питания. Часть похищенного уже изъята, и решается вопрос о возвращении их владельцу.

Двух похитителей наличных средств разоблачили полицейские Сум. В первом случае 2000 гривен и мобильный телефон украл у своей знакомой ее 32-летний сверстник. А во втором - 2000 гривен снял с чужой банковской карточки другой 30-летний сумчанин.

Две кражи мобильного телефона и велосипеда раскрыли полицейские Ямполя. А полицейские Сумского района разоблачили двух воров 24 и 54 лет, которые обокрали соответственно дачный дом и частное домовладение. «Добычей» злоумышленников стали металлические изделия на сумму более 5000 гривен и автомобильный домкрат.

Еще две кражи мобильных телефонов раскрыли полицейские Тростянца и Ахтырки.

По всем этим фактам следователи полиции открыли уголовные производства по соответствующим частям ст. 185 «Кража» Уголовного кодекса Украины, в рамках которых подозреваемые будут проверены на причастность к совершению других имущественных преступлений, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.