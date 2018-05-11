В Сумах состоялся зональный этап Всеукраинского фестиваля дружин юных пожарных Уже успели произойти все районные этапы традиционного ХХIV Всеукраинского фестиваля дружин юных пожарных. Победители отбора получили право участия в следующем раунде соревнований в соответствии с распределением своих районов по зонам.

В частности, 11 мая в Сумах, во Дворце детей и юношества, был проведен первый зональный этап фестиваля. В нем приняли участие 8 команд - «Агенты 101» (Сумы), «Fire Youth» (Низы Сумского района), «ГСЧС Пульс жизни» (Ахтырка), «Вспышка» (Тростянец), «Горящее сердце »(Тростянецкий район), «Огненный Дракон» (Краснопольский район), «Огонь жизни» (Белопольский район) и «Пульс жизни» (Белопольский район).

В течение года дружины юных пожарных изучали историю развития пожарного дела, средства и способы спасения людей, получали знания и навыки по действиям в различных чрезвычайных ситуациях. Весь этот материал школьники творчески продемонстрировали членам жюри в конкурсе «Домашнее задание». Талантливые участники через театральные постановки, песни, танцы поднимали актуальные вопросы пожарной безопасности, пропагандировали здоровый образ жизни, рассказывали, как действовать в различных чрезвычайных ситуациях, чтобы помочь себе и ближнему, а также что делать при обнаружении взрывоопасных предметов.

В оценке дружин жюри принимало во внимание такие критерии, как соответствие темы, оригинальность идеи, юмор и находчивость, эстетичность. По решению судей третье место заняла команда «Агенты 101», второе - у команды «Вспышка», а победу на зональном и путевку в областной этап получила команда «Fire Youth». Теперь дружина-победитель ждет соперников, которые определятся на зональных этапах 18 мая в Глухове и Конотопе. Областной же раунд фестиваля дружин юных пожарных состоится 15 июня в Сумах на базе детского лагеря «Ровесник», сообщает Управление Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Сумской области.