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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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В Сумах состоялся зональный этап Всеукраинского фестиваля дружин юных пожарных

Уже успели произойти все районные этапы традиционного ХХIV Всеукраинского фестиваля дружин юных пожарных. Победители отбора получили право участия в следующем раунде соревнований в соответствии с распределением своих районов по зонам.

В частности, 11 мая в Сумах, во Дворце детей и юношества, был проведен первый зональный этап фестиваля. В нем приняли участие 8 команд - «Агенты 101» (Сумы), «Fire Youth» (Низы Сумского района), «ГСЧС Пульс жизни» (Ахтырка), «Вспышка» (Тростянец), «Горящее сердце »(Тростянецкий район), «Огненный Дракон» (Краснопольский район), «Огонь жизни» (Белопольский район) и «Пульс жизни» (Белопольский район).

В течение года дружины юных пожарных изучали историю развития пожарного дела, средства и способы спасения людей, получали знания и навыки по действиям в различных чрезвычайных ситуациях. Весь этот материал школьники творчески продемонстрировали членам жюри в конкурсе «Домашнее задание». Талантливые участники через театральные постановки, песни, танцы поднимали актуальные вопросы пожарной безопасности, пропагандировали здоровый образ жизни, рассказывали, как действовать в различных чрезвычайных ситуациях, чтобы помочь себе и ближнему, а также что делать при обнаружении взрывоопасных предметов.

В оценке дружин жюри принимало во внимание такие критерии, как соответствие темы, оригинальность идеи, юмор и находчивость, эстетичность. По решению судей третье место заняла команда «Агенты 101», второе - у команды «Вспышка», а победу на зональном и путевку в областной этап получила команда «Fire Youth». Теперь дружина-победитель ждет соперников, которые определятся на зональных этапах 18 мая в Глухове и Конотопе. Областной же раунд фестиваля дружин юных пожарных состоится 15 июня в Сумах на базе детского лагеря «Ровесник», сообщает Управление Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Сумской области.

Общество Пожарные
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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